นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. (23 เมษายน 2567) มีมติเห็นชอบ​ 4 วาระที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับบังกลาเทศหนึ่ง​ ครม.​ มีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงไฟฟ้า พลังงาน และทรัพยากรแร่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Republic of Bangladesh on Energy Cooperation) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างบันทึกฯ เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยและบังกลาเทศในด้านพลังงาน ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 5 มิติหลัก ได้แก่ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบทวิภาคีโดยการจัดตั้งการประชุมด้านพลังงานประจำปี (Energy Forum) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวนโยบายด้านพลังงานร่วมกัน การดำเนินความร่วมมือในโครงการด้านพลังงานแบบรัฐต่อรัฐ การผลักดันและอำนวยความสะดวกให้กับรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านพลังงานสอง ครม. ยังมีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งบังกลาเทศ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินราชการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ โดยที่ นรม. บังกลาเทศ จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 24-27 เม.ย. 2567 โดยทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะจัดให้มีการลงนามความตกลงฯ ในโอกาสดังกล่าว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและติดต่อราชการสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของทั้งสองฝ่ายโดยสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยและบังกลาเทศ จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้า เดินทางออกจาก เดินทางผ่าน และพำนักอยู่ชั่วคราวในดินแดนของรัฐภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าสาม ครม. ยังมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวแห่งบังกลาเทศ ซึ่งรองนรม. และ รมว. กต. บังกลาเทศ จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เม.ย. 2567 จึงเห็นควรให้มีการลงนามความเข้าใจฯ ในโอกาสดังกล่าวโดยสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เช่น บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระยะยาว เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยมีกรอบความร่วมมือ อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการต่างๆ จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างกัน และการบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 4 ปี และต่ออายุอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกบันทึกความเข้าใจฯและสุดท้าย​ เรื่องที่สี่ ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ที่จะเริ่มการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-บังกลาเทศ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บังกลาเทศได้มีหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับไทยใน 3 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-บังกลาเทศ ในการนี้ พณ. บังกลาเทศ จึงได้เสนอร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของ พณ. ไทยและบังกลาเทศในการเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ไทย-บังกลาเทศ ภายในปี 2567 โดยมีสาระสำคัญ ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ที่แต่ละฝ่ายจัดทำไว้ และจะสานต่อการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee)