ก้าวไกลรับฟังความเห็นกลุ่มสัปภาคีนอนไบรีฯ จ่อยกร่าง กม.แก้คำนำหน้านามและการระบุเพศฉบับใหม่

เมื่อวานนี้ (21 เม.ย.) ที่อาคารอนาคตใหม่ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะทำงานความหลากหลายทางเพศและคนเท่ากัน พรรคก้าวไกล เปิดอาคารที่ทำการพรรคต้อนรับกลุ่มสัปภาคีนอนไบรีเพื่อรับรองสำนึกทางเพศ (Hepta-Consortium of Non-binary People for Legal Gender Recognition: HCNL) ซึ่งก่อตั้งโดยชุมชนนอนไบรี (Non-binary) ในประเทศไทย 7 องค์กร ได้แก่ กลุ่ม 4Queens, กลุ่ม Non-Binary Thailand, กลุ่ม Intersex Thailand, เครือข่ายนวัตกรเพื่อเยาวชนไทย (The Coalition of Innovators for Thai Youth: CITY), กลุ่ม Sapphic Union, กลุ่ม SAGA Thailand, และกลุ่ม AroAce-clusionist: Aromantic & Asexual Exist โดยมีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน พร้อมกับยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศให้กับพรรคก้าวไกลด้วยนายธัญวัจน์ กล่าวว่า การรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญอย่างมาก ถึงแม้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรจะมีมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ของพรรคก้าวไกล แต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าต่อ โดยพรรคก้าวไกลได้ตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ นั่นคือ “ร่าง พ.ร.บ.การแก้ไขคำนำหน้านามและการระบุเพศ พ.ศ. ....” ซึ่งจะยื่นเข้าสู่สภาฯ ในสมัยประชุมถัดไปนายธัญวัจน์ กล่าวต่อไปว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ มีหลักการที่แตกต่างจากร่างฯ เดิม กล่าวคือ จะมีการปรับให้สอดรับกับ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนราษฎรสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและเพศสภาพของบุคคลนั้น ลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและการยืนยันตัวตนในการทะเบียนต่างๆ โดยสาระสำคัญคือ บุคคลสามารถแก้ไขคำนำหน้านามและระบุเพศในทะเบียนราษฎรได้ 3 รูปแบบ คือ 1) แก้ไขคำนำหน้านามตามระบบเดิม (นายหรือนางสาว) 2) ใช้คำหน้านามว่า “นาม” ที่ไม่มีลักษณะเป็นชายหรือเป็นหญิง (นอนไบนารี) 3) กลุ่มอินเตอร์เซ็กซ์ที่ต้องการระบุเพศตามเพศทางกายภาพ ไม่ต้องการให้มีการเลือกเพศโดยแพทย์ ซึ่งจะระบุคำนำหน้านามหรือไม่ก็ได้ สาระสำคัญเหล่านี้สอดคล้องกับข้อเสนอของกลุ่มสัปภาคีนอนไบรีฯ โดยพรรคจะนำข้อเสนอส่งต่อไปให้คณะทำงานร่างกฎหมาย พร้อมทำงานขับเคลื่อนร่วมกับกลุ่มนอนไบนารีฯ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ต่อไป