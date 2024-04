"เศรษฐา" คุยประธานฟอร์มูล่าวัน ศึกษาความเป็นไปได้ใช้ไทยจัดแข่งรถ F1

วันนี้ (22 เมษายน 2567) 10.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นาย Stefano Domenicali ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Formula One Group เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยเมื่อเสร็จสิ้นการหารือ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้นายกรัฐมนตรีหวังว่าการเดินทางเยือนไทยเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการแข่งขัน Formula One ในประเทศไทยครั้งนี้จะทำให้ทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเชิงลึก และได้สำรวจศึกษาเส้นทาง ที่แสดงถึงศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นาย Stefano Domenicali ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Formula One Group กล่าวว่า ทางบริษัทตื่นเต้นในการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกัน ช่วยกันบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และเชื่อว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลดีถึงเศรษฐกิจ ชุมชน เยาวชน ซึ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญเช่นกันในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด Formula One ที่ กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาล สร้างโอกาส ขยายศักยภาพของประเทศ ในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ และพร้อมร่วมศึกษา เตรียมความพร้อม ปฏิบัติตามข้อกําหนด ร่วมทำงานไปพร้อมๆ กับทีมของบริษัทฯ ซึ่งมั่นใจว่า ไทยจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ที่สร้างความประทับใจมากที่สุด ด้วยศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และมิตรไมตรีของคนไทยทั้งนี้ การหารือครั้งนี้สืบเนื่องจากการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนาย Stefano Domenicali ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Formula One Group ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในห้วงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยนาย Domenicali แสดงความสนใจประเทศไทย และหารือถึง รายละเอียดความเป็นไปได้ของสถานที่ในการจัด street race ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของไทย รวมทั้ง เชิญให้บริษัทฯ เยือนไทยเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการแข่งขัน Formula One ในประเทศไทย