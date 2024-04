ครม.ไฟเขียว รับทราบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G

วันนี้ (9เม.ย.) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (9 เมษายน 2567) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government: G to G) ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นบข. ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติฯ โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรในช่วงระยะเวลาที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมาก แต่ยังคงอยู่ภายใต้หลักการเดิมที่ ครม. ได้เคยมีมติรับทราบไว้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่างๆทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดหลักการสำคัญในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G และการเปิดเผยข้อมูลในสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G โดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศประสานรายละเอียดกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของรัฐบาลประเทศผู้ซื้อในเบื้องต้นการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลไทยสามารถระบายผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ในปริมาณมากและในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยรัฐบาลไทยจะทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลต่างประเทศที่มีความต้องการซื้อข้าวโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยระบายผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ในปริมาณมาก ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อรองรับผลผลิตส่วนเกินและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ