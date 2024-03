"บุญสิงห์" หารือความร่วมมือ ไทย-บราซิล กระชับความสัมพันธ์ พร้อมส่งเสริมสินค้าด้านเกษตรร่วมกัน

วันนี้(26 มี.ค.)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายโรแบร์โต เซอร์โรนี เปโรซา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปานอาหาร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ด้านการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Mr. Roberto Serroni Perosa : Vice Minister for Trade and International Relations of MAPA) พร้อมด้วย นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโสภัชย์ ชวากุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการหารือวันนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายบราซิล เห็นพ้องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าร่วมกัน โดยฝ่ายบราซิลได้เห็นถึงการเติบโตในทางที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งฝ่ายบราซิลได้มีความสนใจถึงการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช และมีความต้องการที่จะมีความร่วมมือกันในด้านเมล็ดกาแฟ รวมถึงเตรียมความพร้อมที่จะผลักดันการนำเข้า – ส่งออก สินค้าการเกษตรร่วมกันต่อไปในอนาค นอกจากนี้ สำหรับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน ทั้งสองประเทศมีการลงนาม MOU ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ดังนั้นหากประเด็นด้าน SPS ที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ MOU ด้านการเกษตร สามารถพิจารณาหยิบยกติดตาม เพื่อให้กรอบดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กล่าวว่า ฝ่ายไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่า ด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีข้อมูลการฝึกอบรม และความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งฝ่ายไทยและฝ่ายบราซิลยังมีการหารือถึงกำหนดการที่เหมาะสม สำหรับจัดการประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนสิงหาคม อีกด้วยทั้งนี้ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 4 ของไทย ในระหว่างปี 2564 - 2566 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 5.17 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลก โดยในปี 2564 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 101,291 ล้านบาทและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566 เป็นมูลค่า 121,580 ล้านบาท และ 125,829 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 116,233 ล้านบาท โดยมีอัตราการค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 11.46 ต่อปี ซึ่งสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ 1) ยางธรรมชาติ 2) ยางแผ่นรมควัน 3) น้ำยางธรรมชาติ 4) ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด และ 5) ปลาปรุงแต่งอื่น ๆ