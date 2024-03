"ไลน์ไทยคู่ฟ้า" ขยับตีปี๊บผลงาน "เศรษฐา 1"ขอใช้งบไปพลางก่อน ครึ่งเดียว 2.4 ล้าน จากงบเต็มเกือบปีละ 5 ล้าน

วันนี้ (21 มี.ค.2567) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อนโยบาย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งในระดับกระทรวงและระดับรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลล่าสุด สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ออกประกาศประกวดราคาจ้างทำ LINE Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก ในรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน"สลน. ตั้งงบประมาณ เบิกจ่าย ปี 2566 ไปพลางก่อน ในการจัดทำ "ไลน์ไทยคู่ฟ้า" วงเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เกิน 2,467,600 บาท และกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567 โครงการนี้ไว้ที่ 2,448,212.11 บาท"เอกสารเชิญชวน ของสลน. ระบุว่างบกว่า 2.44 ล้านบาท จะเป็นค่าบริหารจัดการ แค่จำนวน 5 เดือน ( 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2567)แยกเป็น ค่าบริการด้านระบบ LINE Official Account จำนวนไม่น้อยกว่า 128 ข้อความ และค่าบริการด้านระบบ LINE Voom จำนวนไม่น้อยกว่า 357 ข้อความสลน. ระบุเฉพาะ LINE Official Account มีผู้ติดตามปัจจุบันถึง 5.4 ล้านบัญชีผู้ใช้งานขณะที่ แพลตฟอร์มโซเชียล อื่น ในชื่อ "ไทยคู่ฟ้า" เคยมีการเปิดเผยว่า เวปไซต์ / เฟซบุุก ที่มีผู้ตามถึง 4.3 แสนคนทวิเตอร์(X) มีผู้ตาม 3.1 หมื่นคน /ยูทูป มีผู้ติดตาม 1.07 แสนคน / Tiktok มีผู้ตาม 5.1 หมื่นคน รวมถึงมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ ในรูปแบบ e-bookมีรายงานว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 สลน. ได้รับงบฯดำเนินการ วงเงิน 4,951,573.05 บาทขณะที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2566 สลน.ใช้งบประมาณ ว่าจ้างเอกชนเข้ามารับงาน รวมแล้ว 26,177,553.24 บาทเมื่อเร็วๆนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนหนังสือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ถึงผู้บริหารหน่วยงานราชการระดับสูง ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลหนังสือระบุว่า เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งในระดับกระทรวงและระดับรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"จึงขอให้โฆษกประจำกระทรวง ดำเนินการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ในภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน ของรัฐมนตรีในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้รวดเร็ว สมํ่าเสมอ และมีความต่อเนื่อง"และให้ประสานข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของกระทรวงในเรื่องสำคัญต่าง ๆ กับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างใกล้ซิด และต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเพื่อให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในภาพรวม ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไปด้วย.