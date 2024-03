"เศรษฐา" ถกรมว.กต.UK ยกระดับสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ผลักดันความร่วมมือให้ใกล้ชิดทุกมิติ

วันนี้ (20 มีนาคม 2567) เวลา 15.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ลอร์ดแคเมอรอน แห่งชิปปิงนอร์ตัน (The Right Honourable the Lord Cameron of Chipping Norton) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้นายกฯ และลอร์ดแคเมอรอนฯ ต่างยินดีที่ไทยและสหราชอาณาจักรยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งลอร์ดแคเมอรอนฯ ได้ร่วมในพิธีลงนามความตกลง Thailand - UK Strategic Partnership Roadmap ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ โดยสหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ไทยมีความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วย พร้อมยืนยันความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกมิติระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร พร้อมหวังว่าการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการจะช่วยกระชับความร่วมมือในทุกด้าน โดยสหราชอาณาจักรพร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับไทยในสาขาเชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความมั่นคง การศึกษา เป็นต้นด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นายกฯ เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย ผ่านการเปิดตลาดการค้ากับต่างประเทศ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งยกระดับรายได้ให้แก่คนไทย พร้อมเชิญชวนสหราชอาณาจักรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งลอร์ดแคเมอรอนฯ ยินดีกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับไทย และหวังว่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันจะเพิ่มมากขึ้นด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง ลอร์ดแคเมอรอนฯ กล่าวถึงการเดินทางไปพบหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย และได้หารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงระหว่างกัน พร้อมขอบคุณไทยที่สนับสนุนการสมัครเข้าร่วมในกรอบการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus) นายกฯ ยินดีที่ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงของทั้งสองมีความใกล้ชิด หวังว่าไทยและสหราชอาณาจักรจะร่วมมือกันให้ใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีด้านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นายกฯ ชื่นชมบทบาทของสหราชอาณาจักรในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งลอร์ดแคเมอรอนฯ สนใจกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับไทยให้ใกล้ชิดมากขึ้น ผ่านการสนับสนุนในกองทุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมระหว่างประเทศ (International Science Partnership Fund: ISPF) ของสหราชอาณาจักรด้านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ลอร์ดแคเมอรอนฯ ชื่นชมที่ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมชั้นนำของโลก และมีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรชื่นชอบมาเที่ยวประทศไทยจำนวนมากทุกปี ซึ่งนายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าให้แก่คนไทยในการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน กระตุ้นการท่องเที่ยว และการดำเนินธุรกิจในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งในเมียนมา รัสเซีย-ยูเครน และความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยไทยในฐานะประเทศที่ไม่ได้มีส่วนในความขัดแย้ง มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายเจรจาอย่างสันติ เพื่อนำไปสู่ความสงบสุข