เดินหน้าเครื่องโรงงาน KWHB ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรที่สามารถสกัดสารระดับนาโน (nano) รายแรกของโลก

วันนี้(16 มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการเปิดเดินเครื่องโรงงาน KWHB โรงงานสกัดพืชสมุนไพร เพื่อสกัดสารสำคัญจากพืช สู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เครื่องสำอาง อาหารเสริม ยา เครื่องดื่ม ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรที่สามารถสกัดสารระดับนาโน (nano) รายแรกของโลก พร้อมผนึกกับบริษัท“ K-Lab” ใช้ห้อง Lab รีเชคมาตรฐานสารสกัด ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าตามมาตรฐานสากล โรงงานเคดับบลิวเอชบี จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านแพ้ว อ.สวนส้ม จ.สมุทรสาครนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโรงงานเคดับบลิวเอชบี จำกัด โดยมี นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริษัท เคดับบลิวเอชบี จำกัด (KWHB) กล่าวรายงาน และดร.กรีฑา วีระนันทนาพันธ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท เคดับบลิวเอชบี จำกัด นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นได้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้ซื้อและผู้ปลูกสมุนไพรนายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า สมัยก่อนเคยเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย สนใจเรื่องสมุนไพร อยากให้สมุนไพรไทยขายได้ขายดี สารสกัดสมุนไพรต้องไปสากลโลก ไทยจะต้องเป็นชั้นนำ ต้องเคลมได้ และวันนี้ตนดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูโรงงานสารสกัดส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ผู้ประกอบการได้นำไปทำโปรดักส์ต่างๆ อยากขออวยพรให้โรงงานแห่งนี้ประสบความสำเร็จ มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสูงและปลอดภัยตลอดไปนายเอกพันธ์ กล่าวว่า การก่อสร้างโรงงานเคดับบลิวเอชบี จำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรไทยนี้ขึ้น เพราะได้แรงบัลดาลใจจากท่าน ดร.กรีฑา วีระนันทนาพันธ์ ซึ่งท่านเป็นนักเคมี ตนเองประทับใจท่าน ที่ท่านอยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ โดยเอาพืชเกษตร มาทำเป็นสมุนไพร เนื่องจากเรามีต้นน้ำที่ดี สมุนไพรไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศเขตร้อน และหากจะผลิตพืชเกษตรที่ดีต้องทำให้เกิดคุณภาพและปลอดสารพิษ เพื่อให้ปลายน้ำคือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยสำหรับโรงงานแห่งนี้ ตั้งงบลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงาน และการติดตั้งเครื่องสกัดเพื่อสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ขณะนี้สามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรไทยตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 นี้เป็นต้นไป โดยปัจจุบันโรงสกัดมีขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 200 กิโลกรัมต่อวัน ภายใต้จุดเด่นการชูนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรที่สามารถสกัดสารระดับนาโน (nano) ซึ่งเป็นระดับที่เล็กมากส่งผลให้การดูดซึมสารสำคัญในระดับเซลล์ทำได้ดีขึ้น การออกฤทธิ์อาจมีความสามารถเทียบเท่ายาเคมีแผนปัจจุบัน และเครื่องจักรดังกล่าวนี้ ใช้ระบบอุลตร้าโซนิคไดนามิคเป็นเครื่องแรกของโลกโดยทาง สวทช.ได้ส่งไปตรวจยืนยืนกับสิทธิบัตรโลกแล้วว่าเครื่องอุลตร้าโซนิคไดนามิคนี้ มีสาระสำคัญถึง 6 ประการที่ไม่มีใครคิดและเคยผลิตมาก่อน จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกที่วิจัยและพัฒนาโดยคนไทยจนประสบความสำเร็จทางบริษัทฯ จะเริ่มเดินเครื่องสกัดสารจากมะขามป้อมก่อนในเฟสแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนสกัดสารสำคัญจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ดาวเรือง ขมิ้นชัน เป็นลำดับถัดไป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในประเทศทั่วโลกที่หันมาให้ความสำคัญจากสารสกัดที่ได้จากพืชสมุนไพรสำหรับการรักษาโรคแบบถาวรแทนการใช้ยาที่ใช้สารเคมีล่าสุด มีกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการมาขอซื้อสารสกัดจาก KWHB หลายราย อาทิ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลอภัยภูเบศร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลนครพนม เป็นต้น เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มสินค้าประเภทยาเครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง และอื่นๆ“โรงงานผลิตภัณฑ์สารสกัดที่ได้จากพืช ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท เคดับบลิวเอชบี จำกัด (KWHB) ที่เป็นบริษัทร่วมทุน (JV) ระหว่าง KWM ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และกลุ่มพันธมิตร จากประเทศจีน Liangtian Agriculture and Forestry Technology Co., Ltd. โดย คุณ ซิง รุ่ยหลิน ผู้ผลิตยาจีนรายใหญ่ ในมณฑลกวางตุ้ง พร้อมแล้วที่จะเริ่มดำเนินการการผลิตเชิงพาณิชย์ หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , ใบอนุญาติมาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practice(s)) คือการตรวจมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหารที่ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตอาหาร ระบบพื้นฐานของโรงงานที่ผลิตอาหารนอกจากนี้ โรงงานดังกล่าวยังได้ใบอนุญาต HACCP คือระบบการจัดการคุณภาพขั้นสุดท้าย รวมถึงการวางมาตรการในการป้องกันและตรวจติดตามแก้ไข เพื่อให้อาหารที่ผลิตนั้นมีความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่อาจมีอันตรายต่อผู้บริโภค และในอนาคตจะดำเนินการขอใบรับรอง ISO 22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่รวมถึงสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์วัสดุบรรจุภัณฑ์สารทำความสะอาดสารเติมแต่งและผู้ผลิตส่วนผสมในห่วงโซ่อาหารทั้งหมด เพิ่มเติม”ทั้งนี้ ในปัจจุบัน KWHB มีเครื่องจักรชุดเดียว (เครื่องสกัดอุลตร้าโซนิค, เครื่องสกัด(CO2), เครื่องระเหยความเร็วสูง และ เครื่อง Vacuum Spray Dryer) แต่ในอนาคตก็มีแผนจะสร้างเครื่องจักรชุดที่ 2 และ ชุดที่ 3 เพิ่มขึ้น เพื่อต่อยอดและขยายการรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเครื่องสกัดของ KWHB สามารถสกัดได้หลายวิธี เช่น สกัดด้วยน้ำ สกัดด้วยแอลกอฮอล์ สกัดด้วยกรด และสกัดด้วยระบบSuper critical fluid extraction (CO2) ที่พัฒนาเครื่องจักรจาก KWMส่วนเครื่องอุลตร้าโซนิคไดนามิก เป็นเครื่องที่มีสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ถูกต้องของ KWHB ซึ่งเราเป็นรายเดียวในโลกที่สามารถสร้างเครื่องจักรนี้ได้นายเอกพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอาหารเสริมได้รับความนิยมสูง เพราะใช้เวลาในการผลิตได้เร็วกว่าการผลิตเป็นยา ซึ่งสารสกัดจากสมุนไพรก็เป็นหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำเข้าไปเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารเสริม ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานสากล KWHB ได้ผนึกกับบริษัท K-Lab จำกัด ในการใช้ห้องปฏิบัติการ หรือห้องแล็บ (Lab) เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า อีกทั้ง ยังมีเครื่องตรวจสอบสายพันธุ์ก่อน จะนำมาสกัดสารเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพคงที่และดีที่สุดอย่างไรก็ตาม KWHB มีทีมวิจัยจะพัฒนาและผลักดันให้สมุนไพรไทยสู่การเป็นสมุนไพรโลก ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์หลอมรวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเครื่องมือสกัดสมุนไพรที่ทันสมัย ห้องแล็บที่มีมาตรฐานสูง ทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ขณะเดียวกัน มองว่างานวิจัยก่อให้เกิดนวัตกรรม และนวัตกรรมจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น