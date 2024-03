"หมอชัย" โอ่ "เศรษฐา" ขึ้นปก TIME สะท้อนการยอมรับฐานะผู้นำบนเวทีระหว่างประเทศ

วันนี้ (13มี.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นิตยสาร TIME (TIME Magazine) นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ภาพขึ้นปกของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2567 พร้อมบทสัมภาษณ์ที่กล่าวถึงแนวคิด วิสัยทัศน์ ตลอดจนความคืบหน้าในการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง สะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่เดินหน้า ทำงานเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเนื้อหาภาพรวมในบทสัมภาษณ์ของ TIME Magazine เผยแพร่ในหัวข้อ “Thailand’s New Prime Minister Is Getting Down to Business. But Can He Heal His Nation?” ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนต่างประเทศมากกว่า 10 ครั้ง นับตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่ง เพื่อเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งจากจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจากความพยายามของนายกรัฐมนตรี ได้ส่งผลให้ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในไตรมาส 4 ของปี 2566 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบรายปี อีกทั้งในเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ยังสามารถเปิดการลงทุนในไทยได้จาก Amazon Web Services, Google และ Microsoft มูลค่ารวมกว่า 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯนอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ เช่น การลดราคาเชื้อเพลิง ประกาศการพักชำระหนี้เกษตรกรเป็นเวลา 3 ปี และวางแผนนโยบาย 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศ เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการผลักดันบทบาทของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ การดูแลสุขภาพ การเงิน และการนำเสนอโครงการ Landbridge มูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเชื่อมโยงท่าเรือระนองบริเวณทะเลอันดามัน ผ่านทางถนน ทางรถไฟ และท่อส่งก๊าซ ไปยังจังหวัดชุมพรบนอ่าวไทย พร้อมกับการมีนโยบายด้านการต่างประเทศที่เป็นกลาง เช่น การเปิดให้ไทยเป็นเวทีกลางในการหารือกันระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ไทยสามารถทำหน้าที่เป็น“สะพาน” และ “พื้นที่ปลอดภัย” ได้ ขณะเดียวกัน พร้อมยกระดับประเทศไทยให้มีชื่อเสียงในเวทีสากล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปทั่วโลก เพื่อทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุน“การที่นายกรัฐมตรี ได้ขึ้นปกพร้อมบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในนิตยสาร TIME สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผู้นำที่มีบทบาทอย่างชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศ และตลอดเวลาการทำงานที่ผ่านมาในบทบาทของผู้นำไทยในเวทีโลก ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เข้าใจแนวทางการทำงาน ความจริงจัง การตั้งใจทำงานของนายกฯ และตัวตนของนายกรัฐมนตรี” นายชัย กล่าว