เครื่องขัดข้อง “เศรษฐา” บินเครื่องพาณิชย์ร่วมงานมหกรรมอสังหาฯ นานาชาติ ที่คานส์ โชว์วิสัยทัศน์โครงสร้างพื้นฐานไทย

วันนี้ (12 มี.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศส ดังนี้เช้านี้ ผมมีกำหนดการเดินทางไปเมืองคานส์ ครับ แต่บังเอิญเครื่องบินของเราขัดข้อง ผมตัดสินใจขึ้นเครื่องพาณิชย์ที่ฝรั่งเศสไปกับการ์ดฝรั่งเศสกันสองคนครับ แต่ไม่เป็นไรครับ งานมาก่อน เพราะงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (MIPIM 2024) The Global Urban Festival เป็นงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก มีรัฐมนตรีจากทั้งประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี และโอมาน นักลงทุนกว่า 6,500 ราย รวมทั้งผู้เข้าร่วมจากทั้งองค์กรของรัฐ สถาบันการเงิน และบริษัทชั้นนำจาก 90 ประเทศ ทั่วโลกกว่า 22,500 คนถือเป็นงานสำคัญที่เราพลาดไม่ได้ซึ่งผมจะกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “better infrastructure in an age of risk, scarcity and emergency” จะแสดงวิสัยทัศน์แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่งานด้วยครับ