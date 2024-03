“พวงเพ็ชร” นำทีมตรวจ “ราชประสงค์โมเดล” ใช้ AI ตรวจจับรถ จอดแช่โดนใบสั่งทันที

วานนี้ (8 มี.ค.) เวลา 18.00 น. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะหน่วยงาน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ลงพื้นที่ ร่วม Kick Off โครงการ “ราชประสงค์โมเดล” จัดระเบียบการจราจร ยกระดับการรักษาความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่ถนนราชดำริสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการนำเอาระบบ AI มาใช้ตรวจจับการกระทำผิดกฎหมายทางการจราจรเป็นครั้งแรก โดยกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาระบบดังกล่าว หลักการทำงาน คือ เมื่อมีรถเข้ามาจอดในช่องทางจราจรที่เป็นที่ห้ามจอด กล้องจะตีกรอบรถและแผ่นป้ายทะเบียน หากจอดเกิน 3 นาที ที่ระบบได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ถือว่าได้กระทำผิด กล้องจะถ่ายภาพไว้ และระบุเวลาตั้งแต่เข้าจอดถึงเวลาที่กำหนด จากนั้นจะส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย โดยส่งให้ตำรวจจราจรกลางและกรมการขนส่งทางบก เพื่อออกใบสั่ง รวมถึงการออกค่าปรับแก่ผู้กระทำผิดได้อย่างครบวงจรดร.พวงเพ็ชร กล่าวว่า วันนี้เป็นการ Kick off การใช้ระบบ AI ตรวจจับการจราจรของรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ง “ราชประสงค์โมเดล” ถือเป็นโครงการนำร่องตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับและปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน อาทิ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้เคียง โดย “ราชประสงค์โมเดล” ถือเป็นการใชเทคโนโลยี ไปพร้อมกับการปรับตัวของผู้ให้บริการรถสาธารณะ และผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ ที่ได้อำนวยความสะดวก จัดสถานที่จอดรถ สร้างจุด Drop off จุดพักคอยของผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมด้วย โดยคาดว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้