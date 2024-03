”นฤมล“ เผยโอกาสเติบโตสินค้าเกษตรไทยภายใต้ความตกลง JTEPA อนาคตสดใส ตลาดญี่ปุ่นให้ความสนใจสินค้าเกษตรไทย

วันนี้(7 มี.ค.)ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการไทยรวม 50 บูธ ใน Thailand Pavilion—Kitchen of the World ในงานแสดงสินค้า Foodex Japan 2024 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้มีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์ ประกอบด้วย นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ทูตพาณิชย์ประจำประเทศญี่ปุ่น คุณพิมพ์ใจ มัตสึโมโต ผู้แทนกิติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์ประจำญี่ปุ่น และผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นผู้นำเข้าผลไม้จากไทย เช่น Jalux และ Delica Foods รวมถึง ผู้ประกอบการ Supermarket รายใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น AEON, Beisia, Seijo Ishi และ Yaokoผู้แทนการค้าเปิดเผยเพิ่มเติมว่า สินค้าเกษตรของไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมากในตลาดญี่ปุ่น กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ภายใต้นโยบายการใช้ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ด้วยแผนการขยายตลาดสินค้ากล้วยหอมทอง มังคุด สับปะรดภูแล โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Agreement between the Kingdom of Thailand and Japan for an Economic Partnership: JTEPA)ให้มากขึ้น“ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการดำเนินความร่วมมือในกรอบความปลอดภัยด้านอาหารภายใต้ JTEPA คือ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของแต่ละฝ่าย โดยในปี 2566 ญี่ปุ่นได้อนุญาตให้ประเทศไทยส่งออกมังคุดสดโดย ไม่ต้องผ่านการอบไอน้ำ ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าตลาดส่งออกให้กับมังคุดสดของประเทศไทย” ผู้แทนการค้าย้ำ