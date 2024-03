“นฤมล”ปลื้ม กลุ่มบริษัท TORAY เตรียมลงทุนด้านอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในไทยเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 69

วันนี้ (5 มี.ค.) ณ สำนักงานใหญ่ Toray กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย นำทีมไทยแลนด์พบหารือกับนาย Satoru Hagiwara Executive Vice President of Toray Industries, Inc.ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการหารือกับนายมาซาฮิเดะ มัตซึมูระ Vice President บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น และประธานกลุ่มบริษัท TORAY ในประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนายมาซาฮิเดะ มัตซึมูระ ยืนยันว่ากลุ่มบริษัท TORAY เดินหน้าลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นแน่นอน วันนี้ตนเองพร้อมคณะได้เข้าพบหารือกับนาย Satoru Hagiwara Executive Vice President of Toray Industries, Inc. เพื่อติดตามความคืบหน้าประเด็นการลงทุนในประเทศไทยของกลุ่มบริษัท TORAYผู้แทนการค้า กล่าวว่า จากการหารือกับนาย Satoru Hagiwara ย้ำว่ากลุ่มบริษัท TORAY พร้อมมีความสนใจขยายการลงทุนอุตสาหกรรม ไบโอรีไฟเนอรี่ ซึ่งเป็นการแปรรูปชีวมวลด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และ/หรือชีวภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-based product) ประเภทต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ สารชีวภาพที่ให้คุณสมบัติพิเศษสำหรับนำไปผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง และยา ซึ่งคาดว่ามูลค่าการลงทุน ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปึ 2026 ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท TORAY มีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยนับแสนล้านบาทผู้แทนการค้า เปิดเผยต่อไปว่า ได้พบหารือกับนาย Tatsuhiko Takesada President and Chief Executive Officer of Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) ณ สำนักงาน JOIN กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนและลงทุนร่วม ปัจจุบันได้ลงทุนร่วมในไทยแล้วประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท และพร้อมจะลงทุนเพิ่มกับบริษัทญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย“การเดินทางเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ ได้พบหารือกับภาคเอกชนญี่ปุ่นหลายบริษัทที่สนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมในไทย เช่น บริษัท TORAY เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป และในฐานะของตัวแทนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในทุกๆ รูปแบบ ที่จะสามารถเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”ผู้แทนการค้า ย้ำ