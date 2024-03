“สว.มณเฑียร” อดีตนายกสมาคมคนตาบอดฯ ถึงแก่กรรมแล้ว

วันนี้(2 มี.ค. 2567)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งข้อความผ่านไลน์กลุ่มสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ถึงกรณีการจากไปของนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า แจ้งเพื่อทราบเบื้องต้น ท่านมณเฑียร บุณตัน ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากเจ้าภาพสำหรับนายมณเฑียร เคยเป็นอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทำงานด้านการช่วยเหลือและผลักดันสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นผู้แทนคนพิการคนแรกในประเทศไทย และคนแรกในอาเซียนที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (UN-Committee Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) วาระปี พ.ศ. 2556-2559นอกจากนี้ นายมณเฑียร ยังเคยได้รับฉายาคนดีศรีสภา ปี 2551 จากสื่อมวลชนประจำรัฐสภา รวมถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ยังเคยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องนายมณเฑียร ในฐานะบุคคลที่เป็นผู้เชื่อมสัมพันธไมตรี และทำคุณประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นด้วยประวัติ นายมณเฑียร เปิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 เป็นลูกชาวนาจากบ้านน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิด เข้าศึกษาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เรียนต่อที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อด้านศิลปศาสตร์การดนตรี ที่มหาวิทยาลัยเซนโอลาฟ และมหาวิทยาลัยมินนิโซตา รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกานายมณเฑียร สมรสกับ ยูมิ ชิราอิชิ เพื่อนนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ทั้งคู่สมรสกันเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยทั้งสองพบรักกันตั้งแต่สมัยเรียนที่สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2533นายมณเฑียร เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิของคนตาบอดไทย เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเดซีสากล (Digital Accessible Information System - DAISy) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตหนังสือเสียงแบบดิจิตัล (en)) และเป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2541ในปี พ.ศ. 2550 นายมณเฑียร ได้รับแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิกจากการสรร ปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิกจากการสรรหาอีกครั้ง ปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และปี พ.ศ.2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาไทยชุดที่ 12