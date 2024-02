“เศรษฐา” ใส่เสื้อสีมายา สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา เยี่ยมอุทยานการเรียนรู้ บอกเยาวชนมีของดีต้องทะเยอทะยาน ผู้ใหญ่ต้องสนับสนุน

วันนี้ (28 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวันที่ 2 ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ. ว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ภายหลังพักค้างคืนที่จังหวัดปัตตานีเป็นคืนแรก เช้าวันเดียวกันนี้ เมื่อเวลา 09.20 น.นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง รมว.คมนาคม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา โดยมี นายสุไลมาน บือแนปีแน ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ให้การต้อนรับโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึง ได้มีประชาชนชาวจังหวัดยะลาต้อนรับ โดยมอบดอกกุหลาบสีแดง พร้อมกล่าวว่า ชาวยะลายินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายหลังสักการะศาลหลักเมือง นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมคณะได้ให้อาหารปลาผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรี มีสีหน้ายิ้มแย้ม ใส่เสื้อมัดย้อมสีมายา ลายดอกพิกุล แซมด้วยใบศรียะลา สัญลักษณ์ต้นไม้ประจำจังหวัดยะลาจากนั้นเวลา 09.50 น. นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยได้แวะทักทายนักเรียนในห้องการเรียนรู้ต่างๆ และเมื่อมาถึงห้อง FabLab Yala เป็นห้องสำหรับผู้ที่มาเรียนรู้จะได้รับการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การสร้างสตาร์ทอัพในพื้นที่ และการสร้างอาชีพ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มจีดีพีของประเทศในอนาคตโดยนายกฯ ได้สอบถามการต่อยอดงานวิจัยต่างๆ หากสำเร็จจะต่อยอดอย่างไร และจะตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตเองหรือไม่ ทั้งนี้ นายกฯสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการเสริมความรู้และสร้างอาชีพ พร้อมให้กำลังใจให้ทำต่อให้สำเร็จ โดยเฉพาะ Farmer Friends ให้เริ่มจากที่จังหวัดยะลาก่อนและต่อยอดไปในพื้นที่อื่นๆนายกฯ ยังแนะนำผู้ฝึกสอนและเยาวชนด้วยว่า ขอให้มั่นใจในสิ่งที่ทำดี เมื่อเรามีฝีมือ เราเชื่อมั่นว่าเรามีของดี ขอให้ทะเยอทะยาน อย่าถ่อมตน เด็กทำมาแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องสนับสนุนให้ต่อยอด ไม่เช่นนั้นสิ่งที่ทำมาดีจะสูญเปล่า เพราะที่ผ่านมาก็ได้รางวัลมาเยอะแยะจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมรับฟังเวที My Dream ฉันฝัน ฉันเห็น ฉันอยากเป็น ของนักเรียนจังหวัดยะลา ที่ได้เล่าความฝันของตัวเองให้กับนายกรัฐมนตรีรับฟัง และได้ขอสนามบินให้กับชาวยะลา พร้อมสอบถามนายเศรษฐา ว่า พวกเราที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับโอกาสทางการศึกษาเหมือนกับพื้นที่อื่นหรือไม่โดย นายกฯ ตอบว่า ดีใจที่ได้มาดูเรื่องของความฝัน สิ่งที่อยากให้เป็น คำถามเป็นคำถามที่ฟังแล้วน่าคิดว่าจริงๆ แล้ว พวกหนูที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับสิทธิ ไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับจังหวัดอื่น เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องให้ประชาชนทุกคน เด็กนักเรียนทุกคน ที่อยู่ทุกภูมิภาคมีสิทธิมีความเท่าเทียม มีความเสมอภาค และสามารถเข้าถึงโอกาสได้เท่าเทียมกันขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบุว่า มีความฝันอย่างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ และสิ่งที่อยากให้จังหวัดยะลาเป็น คือ อยากให้รัฐบาลช่วยให้พี่น้องได้มีความเสมอภาค มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตและได้เรียน และอยากให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองท่องเที่ยว มีชาวต่างชาติเข้ามา และหากได้รับงบประมาณจะทำให้เมืองเติบโตกว่านี้ พร้อมสอบถามนายกฯ ว่า นายกฯมีความฝันใดในขณะที่อายุเท่าพวกเรานายเศรษฐา ตอบว่า ที่ได้อธิบายมาหลายเรื่องมันขึ้นอยู่กับความฝันและแรงบันดาลใจของน้องๆ ที่อยู่ที่นี่ทุกคน ตนมาวันนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หน้าที่ของตน ใครอยากได้อะไร ใครอยากเป็นอะไร เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องสานฝันให้ทุกท่านเข้าถึงโอกาส ได้รับการสนับสนุนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเพื่อให้ไปถึงจุดที่ทุกคนมีความฝันที่อยากจะเป็น หลายอย่างที่บอกมาอยู่ในแผนงานของรัฐบาลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเรื่องการสร้างสนามบิน การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว การเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกัน และที่บอกว่าอยากฝันว่าเข้าถึงการศึกษาที่เมืองใหญ่ๆได้ แต่ทำไมที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาไม่ได้ ตนเข้าใจว่าที่นี่ไม่ได้มีศักยภาพเท่ากับจังหวัดอื่นที่ตนเคยไปมา ที่นี่มีครบหมดทุกอย่าง และเรื่องงบประมาณที่เราจัดสรรให้ ตนเชื่อว่า เราดูอย่างเหมาะสมและเสมอภาคเท่าเทียมนายกฯ กล่าวว่า บางเรื่องเกี่ยวข้องกับดีมานด์ ซัปพลาย เรื่องของสนามบินเป็นเรื่องที่ วันที่ 1 มีนาคมนี้ ตนจะประกาศใหญ่และเชื่อว่า วันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ที่นี่จะสามารถมีสนามบินได้และสามารถใช้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมา ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 ในการลงพื้นที่นี้ ไม่ใช่จังหวัดยะลาอย่างเดียว เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ได้ไปที่จังหวัดปัตตานี วันนี้มาที่จังหวัดยะลา ได้เห็นสิ่งดีๆสิ่งที่น่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างดีมาก เป็นวัฒนธรรมประเพณี ผังเมือง บ้านโบราณเหล่านี้เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นเป็นการส่งเสริมโอกาสที่พวกหนูอยากมี เช่น อย่างมีโอกาสไปศึกษาที่จังหวัดอื่น ขอบอกว่า วันนี้อยากเป็นครูก็อยู่ที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ความรู้ที่ดีให้กับคนพื้นที่ดีกว่า ไม่ต้องไปต่างจังหวัดอื่นๆที่ใหญ่ ซึ่งเป็นความฝันที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้นายกฯ กล่าวว่า ยืนยันว่า เรื่องของโอกาสสำคัญสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพ ถ้าผู้ใหญ่มาแล้วไม่เห็น มาแล้วไม่ทำผู้ใหญ่ก็ผิด แต่วันนี้ตนเชื่อว่า ตนไม่ได้มาคนเดียวไม่ว่าจะเป็นรมว.คมนาคม เพื่อมารับผิดชอบสนามบินถนนหนทาง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ก็มา ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มา รมช.มหาดไทย ก็มาดูถนนหนทางและปัญหาน้ำท่วมที่ท่วมแล้วท่วมอีก เราพยายามเข้ามาจัดการให้ได้ และเชื่อว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งสันติภาพ สันติสุข ความสุข ที่ประชาชนในพื้นที่เพิ่งจะได้รับ การทะนุถนอมและนำไปสู่ศักยภาพที่ทุกท่านสามารถเป็นได้ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ตนอยากเห็นและอยากกลับมาอีก มาดูความคืบหน้าของทุกโครงการที่ได้ทำกันไว้ในวันนี้จากนั้นนายกฯได้ถ่ายภาพร่วมกับเยาวชนและมารับชมดนตรีเพลงเสน่ห์ยะลา และเพลง Can't Help Falling in Love จากวงออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยนายกฯได้ส่งกำลังใจพร้อมส่งจูบ และมอบช่อดอกไม้ให้ ต่อจากนั้น นายกฯ ชมนิทรรศการผ้า ที่เป็นผ้าเทคนิคย้อมด้วยแสงเป็นหนึ่งในกลุ่มผ้ามัดย้อม แบรนด์ pakaian melayu