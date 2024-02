เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น AOC 1441 หลอกลวงสูญเสียเงิน

ระงับหรืออายัด บัญชีของคนร้ายให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกได้ทันทีใน 1 ชั่วโมง ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที รวมถึงเร่งการติดตามการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ดำเนินคดี และการขยายผลคดี หากประชาชนท่านใดตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ สามารถแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ (เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น www.thaipoliceonline.go.th หรือต้องการความช่วยเหลือ ขอคำ

ปรึกษา ได้ที่สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายคารม กล่าว

วันนี้ (26 ก.พ.) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงกล ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างใช้ชื่อ AOC 1441 ในการสร้าง Page Facebook หรือ Line Official ปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนนายคารม ย้ำ AOC 1441 เป็นศูนย์ One Stop Service จัดตั้งโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์สำหรับประชาชน มีการจัดตั้ง War-room เพื่อดำเนินการด้านคดีให้กับประชาชนแบบเร่งด่วนปัจจุบัน ศูนย์ AOC 1441 มีช่องทางติดต่อเดียวเท่านั้น คือสายด่วน 1441 โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มี Page Facebook หรือ Line Official เป็นช่องทางการติดต่อแต่อย่างใด“ศูนย์ AOC มีเป้าหมายการจัดตั้งเพื่อ