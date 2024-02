"บุญสิงห์" เปิดงาน "มหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21" และ "มหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26" จ.เพชรบูรณ์

วันนี้( 10 ก.พ.)ณ สนามประกวดข้างโรงเรียนบ้านราหุล หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21" และงาน "มหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26" ในงาน "โคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 16" พร้อมด้วยนายวรโชติ สุคนธ์ขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 4 นายอัคร ทองสดใจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ โดยมี นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและร่วมพบปะเกษตรกรทั้งนี้ งานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 11 ก.พ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโคเนื้อและกระบือของประเทศไทย สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึง ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจในการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ พร้อมทั้ง การเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจด้านการจัดการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันโรคระบาด การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพสำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดโคเนื้อและกระบือ และกิจกรรมการประกวด Produce Of Dam / Get Of Sire ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี