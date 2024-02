รัฐบาลใช้อุตสาหกรรมบันเทิง พร้อมดึงอินฟลูเอนเซอร์ดัง โปรโมตสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าส่งเสริมและยกระดับสินค้าและบริการของไทย ผ่าน Marketing Platform รูปแบบใหม่ โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับบริษัทภาคเอกชนไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ระดับโลก โดยเฉพาะซีรีส์วาย เพื่อนำเสนอสินค้าไทยผ่านภาพยนตร์และซีรีส์วายออกสู่ตลาดโลก รวมถึงสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมนำ Influencers ได้แก่ “มาย” นายภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ “อาโป” นายณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ร่วมโปรโมต โดยจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอสินค้าไทย ทั้งการสนับสนุนสินค้า SMEs ให้มีส่วนในการถ่ายทำโปรเจกต์ รวมไปถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ในต่างประเทศ โดยคาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว่า 3 ล้านคน ใน 100 ประเทศทั่วโลก สร้างมูลค่าเศรษฐกิจถึง 2,000 ล้านบาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รูปแบบของความร่วมมือดังกล่าว รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จะให้การสนับสนุนผลงานของบริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด (Be On Cloud) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งการพัฒนา ส่งเสริม และคุ้มครอง และช่วยส่งเสริมการตลาดทั่วโลก โดยจะนำบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้ง Pitching นำเสนอกับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มีแผนจะนำผลงานเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพในเวทีโลก ได้แก่ Tokyo International Film Festival (TIFFCOM) ประเทศญี่ปุ่น, งาน Hong Kong Film Market (FILMART) เมืองฮ่องกง, Cannes Film Festival เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส และ American Film Market (AFM) นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยจากผลการสำรวจของทูตพาณิชย์ทั่วโลก พบความนิยมของซีรีส์วายเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาทั้งนี้ รัฐบาลจะช่วยผลักดัน SMEs ไทย โดยนำสินค้าและบริการของไทย มาใช้ในการถ่ายทำโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยจะให้บริษัทคัดเลือกสินค้าในกลุ่มต่างๆ ของผู้ประกอบการ SMEs เช่น อาหาร ผลไม้ สินค้า GI สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ สินค้า BCG และสินค้าจากชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงแล้ว ตลอดจนสินค้ายี่ห้อต่างๆ เช่น ร้านอาหาร Thai Select ทั้งในและต่างประเทศตรา Demark T-Mark เพื่อเชื่อมโยงตลาดในรูปแบบใหม่ และส่งเสริมสินค้าและบริการไทยได้อย่างแนบเนียน โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นเเนวทางสำคัญในการร่วมมือกับผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์รายอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้ ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือดังกล่าว ในวันพุธนี้ 31 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องสุขาเคลื่อนที่ รถรับ-ส่ง ผู้ร่วมงานจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้า หรือจุดจอดรถมายังกระทรวง รองรับผู้ร่วมงานที่คาดว่าจะเดินทางมาจากหลายประเทศกว่า 2,000 คน หรือสามารถรับชมงานดังกล่าว ผ่านทาง Facebook : กระทรวงพาณิชย์ และ Facebook & Youtube : Be On Cloud“นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมยกระดับสินค้าไทยผ่านภาพยนตร์และซีรีส์วาย ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการขับเคลื่อนกระแสความนิยม รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจได้ในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ เชื่อว่า จะเป็นอีกส่วนในการผลักดัน Soft Power ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในประเทศต่างๆ เพิ่มความน่าสนใจของสินค้าและบริการไทย ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทย” นายชัย กล่าว