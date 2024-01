"Run for Children by TMC " ศิษย์เก่า-ปชช.ทั่วไป ร่วมเดิน-วิ่ง การกุศลมอบทุนการศึกษานักเรียน รร.ไตรมิตรวิทยาลัย

"Run for Children by TMC " วิ่งรอบเยาวราช 2024 คึกคัก สุดปลื้ม ! ศิษย์เก่า-ปชช.ทั่วไป ร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลมอบทุนการศึกษานักเรียนรร.ไตรมิตรวิทยาลัยเนืองแน่น ตั้งเป้าหมายเตรียมจัด "เเข่งขันมวย Street fighter" เพื่อหารายได้ มอบทุนนักเรียน รร.วัดไตรมิตรวิทยาลัย ครั้งต่อไปวันนี้( 28 ม.ค.)โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าสามจีน-ไตรมิตรวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "Run for Children by TMC" วิ่งรอบเยาวราชต้อนรับตรุษจีน 2024 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยและสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด ศิษย์เก่าฯ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเสริมความเป็น “สิริมงคล” ชีวิตต้อนรับเทศกาล “ตรุษจีน” 2024 ในเส้นทาง “ท้องมังกร” ภายใต้แนวคิด "ไม่มีผู้แพ้หรือชนะ..ทว่าเราเป็นผู้ชนะร่วมกัน"โดยในวันนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง ตัวแทนศิษย์เก่าและที่กำลังศึกษาอยู่ของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลอดจนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 04.30 น.ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก สนุกสนานเป็นกันเอง โดยผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ติดตาม ยังสามรถรับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ น้ำเต้าฮู้ ซึ่งทางฝ่ายจัดงานและผู้ใหญ่ใจดีได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้บริการเติมพลังอย่างทั่วถึงทุกคนจากนั้น นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ หรือสก.ต่าย สมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) เขตคลองเตย ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามจีน-ไตรมิตรวิทยาลัย ร่วมกับ"นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย" รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่ง ณ จุดสตาร์ท บริเวณด้านหน้าโบสถ์หลวงพ่อทองคำ ”วัดไตรมิตรวิทยาลัย โดยเริ่มจากการปล่อยตัว นักวิ่งระยะ5 กิโลเมตร ในเวลา 05.30 น.ก่อนจะปล่อยตัวรอบเดิน-วิ่ง ระยะ 3 กิโลเมตร ในเวลานั้น 05.40 น.ตามลำดับสำหรับเส้นทางวิ่งนั้น จะเริ่มสตาร์ทจาก วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร สู่ถนนเยาวราช ,ราชวงศ์, วัดตึก และกลับมายังถนนเจริญกรุง – ผ่านซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ และสิ้นสุดลงหน้าพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย ในแต่ละประเภทการวิ่ง สามารถเดินทางขึ้นไปรับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติบนวิหารหลวงพ่อทองคำอีกด้วยด้านนายสุชัย พงษ์เพียรชอบ หรือสก.ต่าย สมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) เขตคลองเตย ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าสามจีน-ไตรมิตรวิทยาลัย เปิดเผยกับทีมข่าวMission thailand ว่า วันนี้มีความยินดี ที่ได้ต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน เข้าสู่งาน"TMC Run for Children" วันนี้พี่ๆน้องๆ เพื่อนๆชาวไตรมิตรวิทยาลัย มากันอย่างคับคั่ง ตนเองขอเป็นตัวแทนสมาคมฯ กล่าวขอบพระคุณ ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งรายได้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยต่อไป"สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่2 ซึ่งครั้งที่เเล้วเป็นงานคืนสู่เหย้า และคาดว่าในอนาคต เราจะมีกิจกรรมเพิ่มแน่นอนครับ ซึ่งคาดว่าในกิจกรรมครั้งต่อไป จะจัดเเข่งขันมวย Street fighter เพื่อหารายได้ ให้เเก่นักเรียนโรงเรียนวัดไตรมิตรฯวิทยาลัย"ด้านนางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า "สำหรับ"TMC Run for Children" จัดโดยสมาคมสามจีน-ไตรมิตรวิทยาลัย เป็นงานวิ่งร่วมการกุศล เพื่อนำรายได้ สำหรับเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมกัน สร้างทุนการศึกษา และสปอนเซอร์ทุกท่าน สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานสุขภาพเเข็งแรงด้วย