นายกฯ ลั่นดันสุราเสรี เบื่อยี่ห้อเดิมๆ ยันลุยดิจิทัลวอลเล็ต-แลนด์บริดจ์ ชี้ไทยเป็นกลางไม่ฝักไฝ่ USA-จีน

วันนี้ (25ม.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น.ที่SCBX Next Tech ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “The Better Future Forward 2024” หัวข้อ "Reinventing Thailand : Toward Becoming a Key Global Player ทำประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม : สู่พลังขับเคลื่อนหลักในเวทีโลก"นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พูดถึงเรื่องของอนาคตคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเรื่องของโอกาส หรือโอกาสที่ดีกว่าสำหรับคนไทยในอีก 4 ปีข้างหน้า เมื่อเช้าได้พบประธานาธิบดีประเทศเยอรมนี ถือว่าเป็นคู่ค้าเบอร์ 1 ของเราจากสหภาพยุโรป และมีนักท่องเที่ยวเบอร์ 1 ที่มาเยือนประเทศไทย ทั้งนี้ยังมีเรื่องของบุคคลที่ไม่ใช่เรื่องของบุคคลอย่างเดียว ยังมีเรื่องของการพัฒนาทักษะ การแลกเปลี่ยนความรู้ ในระหว่างบุคคลไปยังบุคคล ซึ่งประเทศไทยก็มีชาวเยอรมันมาก่อสร้างบริษัทข้ามชาติอยู่ในประเทศเป็นจำนวนมากทั้งนี้การที่ตนได้ไปเมืองดาวอช ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็มีโอกาสได้พบผู้นำหลายประเทศ แต่มีเรื่องหนึ่งที่ตนให้ความสำคัญ ก็คือการทำธุรกิจ ที่ต่างชาติประสบปัญหา โดยรัฐบาลนี้ได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งรัฐบาลก็พยามสร้างโอกาสให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นนายเศรษฐา กล่าวอีกว่า เรื่องภาษีก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เพราะมีเรื่องที่ซับซ้อน และทำให้การลงทุนในประเทศไทยมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น ซึ่งก็พยามแก้ไขกันต่อไป ยกตัวอย่างบริษัทยา ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งหลายบริษัทมีความประสงค์ที่จะมาตั้งโรงงานในประเทศไทย แต่ติดขัดในเรื่องของ อย. ในการขออนุมัติ ซึ่งต้องใช้เวลาอนุมัติในระยะระยะเวลายาวนาน โดยมีเวชภัณฑ์หลายอย่าง หลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เราควรทำให้ประชาชนเข้าถึงยาเหล่านั้นด้วยความรวดเร็ว ทำให้เรารักษาโรคได้ นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง รวมถึงเรื่องภาษีที่ซ้ำซ้อนซึ่งเป็นการทำให้โอกาสที่ให้ชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศประเทศไทยลดน้อยลงไป ถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทีละเปราะ อะไรทำได้ทำก่อน แต่อะไรที่ยากแต่อะไรที่ยากก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทำต่อไปนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องของโอกาส เช่นเรื่องสุราเสรี อาจจะเป็นเรื่องที่เล็ก แต่ทั่วโลกมีกันอยู่แล้ว ซึ่งประเทศไทยไม่มี ที่ตนได้เดินเห็นสินค้าก็มีแต่ยี่ห้อเดิมๆ ในต่างจังหวัดเอง เขาก็อยากเห็นความก้าวหน้า และความหลากหลายของการผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้มี 2 ทาง โดยรัฐบาลนี้ต้องให้ความสนับสนุนผ่านทางรัฐสภาว่า สุราเสรีเป็นเรื่องจำเป็น แต่ผู้ผลิตเองก็ต้องเข้าใจว่าการที่เราจะผลิตสุราเสรีได้เราจะต้องมีสูตรที่ชัดเจน ต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ชัดเจน ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะผลิตก็จะผลิต ที่ผู้ถือเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของทั้ง 2 ฝ่ายว่า เรื่องสุราเสรีเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่การที่เราต้องยอมรับกฎกติกาบางอย่างบ้าง ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตไม่วิกฤต โดยเชื่อว่าทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกันไป แต่รัฐบาลยืนหยัดชัดเจนว่าเศรษฐกิจวิกฤติ ซึ่งวันนี้ GDP ประเทศเราแพ้คู่แข่ง 2-3 เท่าตัว โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่เห็นพีระมิดได้อย่างชัดเจน ที่คนรวยอยู่ฐานบน คนจนอยู่ฐานล่าง ก่อนหน้านี้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหยอดน้ำข้าวต้ม ที่แจกเงินทีละ 1000 - 2000 บาท 10 ปีหลังเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 1.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แต่เราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบคอบ“สมมุติหากดิจิทัลวอลเล็ต เกิดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน ผมเชื่อว่าทุกคนต้องตีปีก พร้อมที่จะผลิตสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ที่อยู่ดีๆ ก็จะมีเม็ดเงินใหม่เข้าไปประมาณ 5 แสนล้านบาท ถ้าท่านเป็นผู้ผลิตท่านจะไม่ผลิตสินค้าหรือ ถ้าท่านผลิตสินค้าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งก็จะทำให้มีการจ้างงาน การสั่งของ การทำงานแบบ Over time ในอนาคต รวมถึงเงินในกระเป๋าตังค์ของพี่น้องจะเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ซึ่งพูดไปแล้วอาจจะกระทบจิตใจห้างร้านใหญ่ๆ บ้าง ที่หากใครมีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนก็ให้ใช้ในอำเภอนั้น ไม่ใช่แห่กันมาใช้ภายในกรุงเทพฯ หาดใหญ่ เชียงใหม่ และภูเก็ต เพราะเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในทุกๆ อำเภอ และทุกๆ จังหวัดในประเทศไทย“ นายเศรษฐา กล่าวส่วนเรื่องหนี้สินถือเป็นปัญหาเรื้อรัง เป็นเรื่องที่ไม่มีรัฐบาลไหนเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือหนี้ในระบบ และหนี้นอกระบบ แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือ ปัญหาหนี้นอกระบบที่พี่น้องต่างจังหวัดประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก ซึ่งตรงนี้ต้องช่วยกันแก้ไข โดยรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเรียกเจ้าหนี้นอกระบบมาไกล่เกลี่ย หากจ่ายเกินจำนวนแล้วก็ต้องยุติการชำระ ยืนยันว่าหากฐานรากของสังคมไม่แข็งแรง ท็อปสูงสุดของพีระมิดก็ไม่แข็งแรง เชื่อว่า 99.99 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครเห็นด้วยกับค่าแรงขั้นต่ำ เพียง 300 กว่าบาท ที่ขึ้นมาเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ภายในและเวลา 10 ปี ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรับได้ แล้วแบบนี้เศรษฐกิจจะโตขึ้นได้อย่างไร เศรษฐกิจจะแข็งแกร่งได้อย่างไรนายเศรษฐา กล่าวอีกว่า เรื่องของแลนด์บริดจ์ ตนก็ได้ไปพูดที่เมืองดาวอช ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หากย้อนไปเมื่อ 20 ปีที่แล้วสนามบินสุวรรณภูมิ คงได้ยินชื่อสนามบินสนามบินหนองงูเห่า ซึ่งปัจจุบันก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล หากวันนี้เราไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิ มีแต่สนามบินดอนเมือง เราจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นจำนวนมากหรือไม่ ซึ่งการที่เราต้องคอยถือเป็นราคาที่ต้องจ่ายที่สูงที่สุด ไม่อยากให้มาพูดคำว่า ”รู้งี้“ ถ้าแลนด์บริดจ์ ไม่เริ่มวันนี้โครงการนี้แล้วเสร็จก็อีก 10 ปีข้างหน้า ยืนยันว่าต้องเริ่มวันนี้ เพราะที่ช่องแคบมะละกา มีจำนวนขนส่งสินค้าที่รอการดำเนินเป็นจำนวนมาก และต้องใช้เวลา รวมถึงมีอุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นบ่อย ซึ่งหากมีอะไรเกิดขึ้นกับช่องแคบมะละกา จะเดือดร้อนแค่ไหน โดยนายกรัฐมนตรี ได้ยกตัวอย่าง ในช่วงวิกฤติของคลองสุเอซ ที่มีเรือจอดตายขวางคลองอยู่ โลกเกือบเป็นอัมพาต ระบบการขนส่งสินค้าต่างๆ เสียหายหมดส่วนข้อกังวลที่ว่าเราจะมีปัญหากับประเทศสิงคโปร์ แม้จะมองว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการค้า แต่เราก็ไม่ได้จะไปแข่งขันกัน กลับมอง เป็นเรื่องของการเสริมซึ่งกัน และกันมากกว่า เชื่อว่าในอนาคตการขนส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ถ้าในอนาคตเราไม่ทำ ตรงนี้เราจะเสียหายมากมากนายเศรษฐา กล่าวถึงเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ โดยยืนยันว่าประเทศไทยเรามีจุดยืนที่ชัดเจน เราไม่ฝักใฝ่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ฝักใฝ่ประเทศอินเดีย และไม่ฝักใฝ่ประเทศจีนเราเป็นกลาง เราเป็นมิตรกับทุกประเทศ การที่เรามีเมกกะโพรเจกต์ระดับใหญ่ ที่ทุกประเทศสามารถมาใช้ได้ด้วยความสบายใจ สามารถมาลงทุนได้ อย่างไม่ต้องกังวลว่า ตรงนี้เป็นของใคร และฝ่ายไหน ตนเชื่อว่าโครงการแลนด์บริดจ์ จะประสบความสำเร็จอย่างสูง และเราจะทำข้อมูลที่ชัดเจน และเป็นกลางในการรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายอย่างที่ลงไปในพื้นที่มาแล้วซึ่งทุกท่านก็เห็นอยู่สำหรับการท่องเที่ยว รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเร็ววันนี้ก็จะมีข่าวดีเรื่องของการยกวีซาไปกลับประเทศจีน หรือวันนี้ก็การ ขอให้ประเทศเยอรมนีช่วยเจรจาให้ยกเลิกวีซาเชงเกน ซึ่งหลายหลายท่านก็ประสบปัญหาเยอะเวลาเดินทางไปยังทวีปยุโรปก็ขอให้อดทนนิดนึงรัฐบาลนี้จะพยายามยกพาสปอร์ตเรตติ้งของประเทศไทยขึ้นมาอีกมิติหนึ่ง รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศเราสามารถเป็นศูนย์กลางของเอเชียแปซิฟิกได้ในแง่ของศูนย์การบินระดับโลกเราจะมีการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ ดูรายละเอียดไปถึงเรื่องการจอด private เจ็ทเพราะเหล่านี้มีกำลังซื้อสูงการยกระดับสนามบินสนามบินเชียงใหม่ซึ่งจะตั้งชื่อเป็นสนามบินล้านนาไม่ใช้ประโยชน์แค่เชียงใหม่อย่างเดียวแต่จังหวัดโดยรอบก็จะได้อานิสงค์ รวมถึงสนามบินอันดามันในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จะได้ประโยชน์เท่ากับในพื้นที่เรื่องของภาคเกษตรกรรมก็เป็นภาคใหญ่ ซึ่งประชาชนควรคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนี้ ซึ่งไม่ได้หาเสียงว่าราคาสินค้าจะขึ้นเท่าไหร่ อย่างไร หากติดตามราคาสินค้าจะทราบว่าตอนนี้ราคาข่าวสูงขึ้นมาก หลังนายภูมิธรรม ทำสวมวิญญาณเป็นเซลล์แมนเบอร์สอง ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีเรื่องของพลังงานสะอาดที่เป็นเรื่องที่สำคัญ ชัดเจนว่าการขายรถยนต์พลังงานพลังงานไฟฟ้า หรือรถ EV ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมากว่า 40 เปอร์เซ็นต์เป็นรถยนต์ EV ซึ่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นยานยนต์จากประเทศจีนส่วนเรื่องของสังคม ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ลึกมากของสังคมไทย และมีการแพร่หลายเป็นอย่างมาก ซึ่งไตรมาส 4 ที่ผ่านมาเพียงไตรมาสเดียว เรามีการจับยาบ้าไปมากกว่าปีก่อนหน้านี้ทั้งปี มากกว่าถึง 4 เท่า แต่ที่เศร้าก็คือ ราคายาบ้าไม่ลง เพราะว่าซัพพลายนั้นเยอะเหลือเกิน ซึ่งปัญหาจะแก้ได้อย่างยืนเราต้องใส่ใจ สถาบันครอบครัวต้องแข็งแรง ชุมชนต้องแข็งแรง นายอำเภอผู้ใหญ่บ้านต้องใส่ใจในเรื่องนี้เป็นที่สุด ต้องให้พวกเขาเหล่านี้มีอาชีพที่ดี คืนลูกหลานสู่อ้อมกอดพ่อแม่ทั้งนี้ เรื่องของสาธารณสุข ซึ่งก่อนหน้านี้มีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค โดยเป็นนโยบายที่ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งมีหลายประเทศมาขอก๊อปปี้ไป ซึ่งเป็นนโยบายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นนโยบายใหญ่ที่ถูกต้านมาโดยตลอด แต่ก็ประสบความสำเร็จ รัฐบาลจึงจะยกระดับ 30 บาททุกโรคขึ้นไปอีก ให้การเข้าถึงการบริการดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรื่องของพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งขณะนี้ที่เชียงใหม่ดีขึ้นถึง 4 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนในกรุงเทพฯ ที่ยังไม่ดีขึ้นเพราะมีเรื่องของการเผาในบริเวณชายแดนประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งตนก็ไม่ได้ดิ่งโดนใจและได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ซึ่งประเทศกัมพูชาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกทั้งเรื่องของสิทธิเสรีภาพ เรื่องของรัฐธรรมนู ญเราจะพยายามจะไปให้ไกลที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศสภาพ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันเป็นกฎหมายเข้าสู่สภาไปแล้ว หรือเรื่องสิทธิการประกอบอาชีพ เช่นการเกณฑ์ทหาร ที่จะทำการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจเกณฑ์ทหาร ซึ่งฝ่ายความมั่นคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงจะทำให้ช่องว่างระหว่างทหารกับประชาชนแคบลงไปเรื่อยๆ โดยจะให้ทหารนำพื้นที่ในเขตมามอบให้กับประชาชน และให้ทำเป็นพื้นที่การเกษตร โดยหลายเรื่องราวพยายามทำอยู่ขอให้มั่นใจว่าโอกาสที่มีเป็นโอกาสที่จะทำให้หัวใจของประชาชนทุกคนฟูขึ้นได้จากการมีสิทธิเสรีภาพที่ดีขึ้นและก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ