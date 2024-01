"ธรรมนัส"มอบ"บุญสิงห์" หัวโต๊ะ ประชุมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนา "แม่ฮ่องสอนโมเดล "

วันนี้(18 ม.ค.)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนา " แม่ฮ่องสอนโมเดล "ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนใน 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะแรก : จัดระเบียบการเพาะปลูกที่เหมาะกับทรัพยากร และเติมเต็มความสมบูรณ์ทรัพยากรดินน้ำที่ดิน- การจัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม Land Suitable- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้้า ดิน ไฟฟ้าระยะที่สอง : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ สร้างต้นแบบการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิม เชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูง- พัฒนาและปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต (ดินดี มีน้้าใช้ ผลผลิตสูง มุ่งคุณภาพพรีเมียม) เพื่อยกระดับเพิ่มปริมาณผลผลิตภายใต้ทรัพยากรจ้ากัด (Less for More) โดยสนับสนุนเกษตรแบบปราณีต ที่สร้างรายได้รายสัปดาห์ รายเดือน (ปรับเพิ่มชั่วโมงการท้างาน และปรับสมดุลกระแสเงินสดครัวเรือน) (เช่น โรงเรือนแลกป่า)- ทดสอบ พัฒนา เกษตรกรต้นแบบเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยทดสอบขยายผลเทคโนโลยีแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและเชื่อมต่อสินค้าเกษตรขั้นต้นระยะที่สาม : เสริมแนวคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ๆ เข้าสู่กระบวนการผลิตและตลาด- ส่งเสริมผลักดัน Food Nd Craft Cultural ของจังหวัด สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy และ/หรือ Soft Power