“เศรษฐา” ให้คำขวัญาวันเด็ก 7 ภาษา

วันนี้(13 ม.ค.) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ นายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ เป็นภาษาต่างๆ 7 ภาษาดังนี้ภาษาไทย“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”ภาษาอังกฤษLet’s expand our horizons, cultivate creativity, embrace diversity, and together restore democracyภาษาญี่ปุ่น広大な世界を見据え、創造性を育み、多様性を尊び、共に手を携えて民主主義を築く。ภาษาจีน拓展视野,培养创造力,拥抱多样性,携手建设民主 。ภาษาฝรั่งเศสÉlargissons nos horizons, cultivons la créativité, embrassons la diversité et construisons ensemble notre démocratie.ภาษาเยอรมัน" Lasst uns mal unseren Horizont erweitern, die Kreativität fördern, Diversität schätzen und gemeinsam die Demokratie pflegen. "ภาษามาเลย์Lihatlah dunia. Berfikir secara kreatif. Raikan perbezaan, membina demokrasi bersama.