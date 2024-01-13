“เศรษฐา” ให้คำขวัญาวันเด็ก 7 ภาษา

วันนี้(13 ม.ค.) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ นายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ เป็นภาษาต่างๆ 7 ภาษาดังนี้
ภาษาไทย
“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
ภาษาอังกฤษ
Let’s expand our horizons, cultivate creativity, embrace diversity, and together restore democracy
ภาษาญี่ปุ่น
広大な世界を見据え、創造性を育み、多様性を尊び、共に手を携えて民主主義を築く。
ภาษาจีน
拓展视野，培养创造力，拥抱多样性，携手建设民主 。
ภาษาฝรั่งเศส
Élargissons nos horizons, cultivons la créativité, embrassons la diversité et construisons ensemble notre démocratie.
ภาษาเยอรมัน
" Lasst uns mal unseren Horizont erweitern, die Kreativität fördern, Diversität schätzen und gemeinsam die Demokratie pflegen. "
ภาษามาเลย์
Lihatlah dunia. Berfikir secara kreatif. Raikan perbezaan, membina demokrasi bersama.