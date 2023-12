สสส. เครือข่ายงดเหล้า ชวน ช่วย เชียร์ชุมชนเดินหน้ารณรงค์ต่อ ชูแคมเปญ New Me Sobriety Celebration ห่วงช่วงฉลองปีใหม่

สำนักงานเครีอข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. เปิดตัวแคมเปญ ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า ภายใต้แนวคิด New Me Sobriety Celebration เป็นการเชิญชวนประชาชนตั้งเป้าหมายสู่ชีวิตใหม่สุขปลอดเหล้า ด้วยหลักสูตร “เสริมพลังตับ ฟื้นพลังชีวิต” ภายใต้กิจกรรม Sobrink Mocktail แบ่งปันการดูแลสุขภาพ จากชุมชนสู่คนเมือง โดยใช้ห้วงโอกาสฤดูกาลเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งความสุขนี้ ร่วมกับกิจกรรม Hello New Year ณ บ้านข้างวัด (รำเปิง) ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่นางสาวพิมพ์มณี เมฆพายัพ ผู้จัดการโครงการฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา สคล. กล่าวว่า จากการทำงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของเครือข่ายฯ สู่ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า Healthy Sobriety ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนพื้นที่ทำงาน ชวน ช่วย ชมเชียร์เพื่อนผู้ดื่มในชุมชนให้เป็นชุมชนสุขปลอดเหล้าทั่วประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดกลุ่มผู้หญิงเป็นแกนนำรณรงค์งดเหล้าในชุมชนต่างๆ โดยเพิ่มพื้นที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนเมืองมากขึ้น จึงเกิดเป็นแนวคิด New Me Sobriety Celebration ภายใต้กิจกรรม Sobrink Mocktail เป็นการแบ่งปันสูตรม็อกเทล ด้วยการผสมผสานสมุนไพรจากท้องถิ่นปรุงร่วมกับผลไม้ตามฤดูกาลให้มีสีสันและรสชาติเปรี้ยวหวานตามธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนได้ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรในสูตรต่างๆ เป็นการนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น มาผสมผสานรสชาติร่วมกับผลไม่ตามฤดูกาล ออกมาเป็นสูตรเครื่องดื่ม “เสริมพลังตับ ฟื้นพลังชีวิต” ให้ดื่มง่ายอร่อยถูกปากเหมาะกับคนเมืองและฤดูกาลเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้น.ส.พิมมณี กล่าวต่อว่า เครือข่ายงดเหล้าได้จัดกิจกรรม Workshop ปฏิบัติการรณรงค์ฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลอง งดเหล้าสู่ กิจกรรม SoBrink แบ่งปันสูตรม็อกเทลจากสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น โดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชน สู่การดูแลสุขภาพคนเมือง เครื่องดื่ม SoBrink Mocktail คือ Sober+ Drink + Blink โดยนำเสนอหลากหลายสูตร ได้แก่ Some More (สัมโม) (น้ำสัม+แตงโม +โซดา), Violet Butterfly ( อัญชัน + มะนาว+ สัปปะรด), Lady BLink (แม่ญิงซู่ช่าส์) (มะขามป้อม+ แก้วมังกรแดง+โซดา),Greenfield (อ้ายเขียวซาส์) (แอปเปิ้ลเขียว+ กีวี่ +โขกา), Sissy Ginger (ซิสซึ่ จิ้งเจ้อร์) (ขิง +ขมิ้นชัน+โชดา) เป็นต้นนางยุพิน ตนมิตร สมาชิกเทศบาลตำบลป่าแดด อดีตผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านเกาะกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สู่ชุมชนคนสู้เหล้าสู้โควิด หลังจากนั้นจึงได้มีแนวคิดการจัดการชุมชนพึ่งตนเองเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกลุ่มสตรีหัวใจเพชรในชุมน ได้ร่วมเรียนรู้เสริมทักษะหลักสูตร “เสริมพลังตับ ฟื้นพลังชีวิต” เริ่มจากการดูแลสุขภาพตนเอง การล้างพิษในร่างกาย ด้วยการแช่เท้า พอกหน้า พอกตัว รับประทานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรปรับธาตุ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ทางชุมชนจึงได้มีแนวคิดจะออกไปรณรงค์เผยแผ่ แบ่งปัน โดยการผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นการต่อยอดสร้างรายหมุนเวียนได้ให้กับชุมชนต่อไปนายณัฐวุฒิ รักประสิทธิ์ ผู้ดูแลบ้านข้างวัด กล่าวถึงกิจกรรมว่า Hello New Year ที่บ้านข้างวัดจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัว เป็นการสร้างพื้นที่ขึ้นมาโดยเมีทิศทาง และรูปแบบ เน้นความสัมพันธ์ของ 3 ตัวหลักคือ ครอบครัว งานคราฟต์ และเพื่อนบ้าน ซึงเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับครอบครัว ที่มีคนรุ่นใหม่และรักงานศิลปะ สามารถร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยและเข้าถึงง่าย เราอยากดูแลลูกค้าให้เหมือนเพื่อนที่มาเที่ยวที่บ้าน เราดูแลลูกของเราอย่างไร จึงอยากให้ลูกๆของเพื่อเจอสิ่งดีๆเหมือนลูกของเราเช่นกัน ซึ่งผู้ปกครองจะมีความรู้สึกอุ่นใจเมื่อพาลูกมาเที่ยว ได้วิ่งเล่น โดยไม่มีคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีคนสูบบุหรี่ เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลูกๆ และเป็นโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยความยินดีที่จะเชื่อมชุมชนต่างๆ ให้มีโอกาสนำเสนอและเพิ่มมูลค่าในสินค้าชุมชนให้มากขึ้นพบกับเครื่องดื่ม Sobrink Mocktail ในกิจกรรม Hello New Year ณ บ้านข้างวัด (รำเปิง) ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 นี้ และสำหรับปีใหม่นี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตาม วิธีการและส่วนผสมของเครื่องดื่ม Sobrink Mocktail ผ่านหน้า Facebook page SoBrink สำหรับเป็นเครื่องดื่มในปาร์ตี้ปีใหม่และติดตามความเคลื่อนไหวของ กิจกรรมฤดูกาลสุขปลอดเหล้าได้ที่ Facebook page Healthy Sobriety เพื่อดูแลสุขภาพไปด้วยกัน