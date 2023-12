“สุวัจน์” มองฉายา “แกงส้มผลักรวม” น่ารัก หยิกแกมหยอก ขออย่าซีเรียส ชี้ จงภูมิใจได้รับฉายาคือ Someone ไม่ใช่ No One

วันนี้ (27 ธ.ค.) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวถึงฉายารัฐบาล “แกงส้มผลักรวม” ที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งให้ประจำปี 2566 ว่า ถ้าคุณได้รับฉายาควรต้องดีใจ เพราะถ้าไม่ได้รับจะเป็น No One แต่ถ้าได้รับฉายาคือเป็น Someone คือ มีตัวตน ซึ่งเป็นบรรยากาศของการหยิกแกมหยอก สะท้อนมุมมองทางการเมืองไม่ใช่เรื่องซีเรียส อย่างฉายาที่รัฐบาลได้รับปีนี้ มองว่า อยู่ในบรรยากาศฮันนีมูนพีเรียด เบาๆ น่ารักๆ แต่ว่าสะท้อนมุมทางการเมือง ไม่มีอะไรที่ซีเรียสก่อนที่นายสุวัจน์จะขอเท้าความถึงอดีตตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ได้รับฉายาว่า “สุวัจน์หอกข้างแคร่” ซึ่งตอนนั้นมี 50 กว่าเสียงเป็นตัวแปรในรัฐบาล ขยับอะไรก็จะสร้างความหวั่นไหว และอีกครั้งได้รับฉายา “สุวัจน์ 25 ชั่วโมง” ขณะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากทำงานทั้งวัน ประชุมแล้วแถลงข่าวเลย จึงอาจแถลงข่าวมากไป นักข่าวบอกว่า “เดี๋ยวก็แถลงเดี๋ยวก็แถลง”