"นายกฯ" ควง "อุ๊งอิ๊ง" ชมศึก "ONE ลุมพินี 46" ชูมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์

วันที่ 22 ธ.ค. 2566 เมื่อเวลา 20.44 น. ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติพร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมชมศึก “ONE ลุมพินี 46” โดยมีพล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ,นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) , นายพิมล ศรีวิกรม์ กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ด้านการกีฬา ,นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา อนุกรรมการด้านกีฬา ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ,นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานกรรมการบริหาร ONE Championship ,นายเปรม บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการ ONE Championship Thailand ,นายจิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน ONE Championship Thailand ให้การต้อนรับทั้งนี้ ทันทีที่นายกฯและน.ส. แพทองธาร เดินทางถึง ผบ.ทบ. ได้มอบโมเดลตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย นายขนมต้ม จระเข้ฟาดหาง ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปให้เป็นของที่ระลึกด้วยจากนั้นนายกฯกล่าวปาฐกถาพิเศษ Soft Power ของมวยไทย ตอนหนึ่งว่า “มีความภาคภูมิใจมากที่กีฬามวยเป็นกีฬาที่มีคนดูมากที่สุดในโลก เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เราจะส่งนักมวยไทย เทรนเนอร์ไทย ไปสอนคนทั่วโลกให้รู้จักศิลปะมวยไทยของเรา และขอบคุณที่ได้จัดเวทีนี้ขึ้นมา”