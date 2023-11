Boehringer Ingelheim จับมือ ROYAL CANIN ลงนามข้อตกลงความร่วมมือสู่การผนึกกำลังยกระดับสุขภาพสัตว์เลี้ยง

วันนี้(30 พ.ย.)บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกัน (Collaboration Agreement) กับบริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ด้วยการจัดกิจกรรมและออกแคมเปญใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคร้ายต่างๆ และวิธีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องน.สพ.จดล สุวรรณฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และ สพ.ญ.ชนากานต์ เวียงจันดา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายคลินิกสัตวแพทย์ เป็นตัวแทนผู้ลงนามของ บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด และ ภก.อภิศักดิ์ คุณเวช Head of Animal Health และ นางสาว อภิญญา ตั้งศักดิ์สถิตย์ Head of Finance and Administration เป็นตัวแทนลงนามของ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัดทั้งนี้ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทางบริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด ก็เป็นผู้นำในวงการอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับแมวและสุนัข ผ่านการผลักดันขีดจำกัดของโภชนาการอาหารและความรู้ โดยร่วมมือกับสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแมวและสุนัขในการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับแมวและสุนัข เพราะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นที่โภชนาการอาหารที่ดีและมีคุณภาพด้วยวิสัยทัศน์ที่ตรงกันและความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละฝั่ง ทำให้ทั้งสองบริษัทเห็นโอกาสในการผนึกกำลังยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงและส่งเสริมให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงร่วมกัน โดยภายในปีที่ผ่านมา ทั้งบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มลงมือทำโครงการร่วมกันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Start of Life ที่ให้เจ้าของลูกสุนัขและลูกแมวตระหนักถึงการเลี้ยงและดูแลลูกแมวและลูกสุนัขในช่วงเริ่มต้นของชีวิตอย่างมีคุณภาพ หรือโครงการ Heart to Kidney ที่เป็นการให้เจ้าของสัตว์ทราบถึงความเสี่ยงของการเป็นโรคไตและโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงของตัวเองผ่านการประเมินผ่านเว็บไซต์ https://hearttokidneyinpets.com ซึ่งผลออกมาพบว่ามีเจ้าของจำนวนมากกว่า 70% เพิ่งทราบว่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ รวมไปถึงการทำ E-Commerce ร่วมกันเพื่อเพิ่มช่องทางการขายและบุกตลาดสัตว์เลี้ยงอย่างเต็มรูปแบบนับได้ว่านี่เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญที่น่าจับตามองในวงการอาหาร สุขภาพ และป้องกันโรคของสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ที่จะเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงให้ดีขึ้นไปอีกขั้นผ่านผลิตภัณฑ์และโภชนาการอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร