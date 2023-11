นายกฯ โพสต์ขอบคุณนายกฯอันวาร์ สละเวลาเยือนชายแดน บอกประชุมมีประสิทธิภาพมาก รอคอยพบกันอีกครั้งเร็วๆนี้วันนี้ (27พ.ย.) เมื่อเวลา 17.39 น. นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทวิตข้อความขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายอันวาร์ อิบราฮิม ที่สละเวลาเดินทางเยือนชายแดน การประชุมที่มีประสิทธิผลมาก และรอคอยที่จะพบอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้“Thank you PM Anwar Ibrahim for making time for border visit . Very productive meeting. Looking forward to seeing you again soon.”