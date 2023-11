“พิเชษฐ์” พร้อมตั้งกก.ติดตามงานด้านความปลอดภัยทางถนน ตั้งเป้ามีผลก่อนฉลองปีใหม่ 67

“พิเชษฐ์” เห็นชอบข้อเสนอขับเคลื่อนความปลอดภัยท้องถนน ตามแผนแม่บทฉบับที่ 5 พร้อมรับเป็นเจ้าภาพหลักตั้งคกก.กำกับติดตาม คาดมีผลก่อนฉลองปีใหม่ 67นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ตนเห็นชอบข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนผ่านกลไกรัฐบาล ในการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อกำกับติดตามการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรัฐสภาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเจ้าภาพหลัก ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุระดับชาติ โดยตนได้นัดหารือร่วมกับนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีในวันที่ 23 พ.ย. เพื่อจัดทำข้อมูลก่อนเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการให้ทันภายในเดือนสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถกำหนดแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องได้ทันในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567“ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก มีผู้เสียชีวิตถึง 2 หมื่นคนต่อปี ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้ จะต้องทำหน้าที่กำกับติดตามอย่างเข้มข้น ทั้งประเด็นการบังคับใช้ทางกฎหมายโดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อกที่ยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร รวมไปถึงการปรับโครงสร้างทางถนนของประเทศ เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันถนนของไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน 3 ดาว ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้” นายพิเชษฐ์ กล่าวด้านนายวิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ (WHO expert advisory panel on injury and violence prevention and control) กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยได้ขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน จึงมีข้อเสนอความเห็นเชิงนโยบายต่อสมาชิกรัฐสภา ดังนี้ 1. พิจารณาวางกลไกของรัฐสภา จัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ และเสนอความก้าวหน้าทุก 3 เดือน ซึ่งข้อเสนอนี้ทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ได้กำหนดหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทันที 2. เสนอให้มีระบบโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ชัดเจน และพิจารณาผลักดันร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร3. เสนอให้ถอดพ.ร.บ. 5 ฉบับ ออกจากแนบท้าย พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ลดผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 4. พิจารณาอย่างรอบด้านต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มแล้วขับขี่ และ 5. ผลักดัน 4 มาตรการที่ได้ผลดีผ่านกลไกรัฐสภา ให้การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในไทยลดลงได้ตามเป้าหมายแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5