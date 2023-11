"นฤมล"ร่วมงาน “Kansai Tourism and Reception ” ส่งเสริมท่องเที่ยว กระชับสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมงาน "Kansai Tourism and Reception ” ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระชับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นตามคำเชิญของนายนาชิดะ คาซูยะ (H.E. Mr. Nashida Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยนายทาคาโตชิ นิชิวากิ ผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของสมาคม kansai เข้าร่วมสำหรับThe Union of Kansai Governments ประกอบด้วย 8 จังหวัด (2 'fu' ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง 'เขตเมือง' และ 6 'ken' แปลว่า 'จังหวัดธรรมดา') และเมืองที่รัฐบาลกำหนดอีก 4 เมืองเป็นสมาชิก ได้แก่ จังหวัดเกียวโต และจังหวัดโอซาก้า (เขตเมือง) จังหวัดชิงะ จังหวัดเฮียวโงะ จังหวัดนารา จังหวัดวาคายามะ จังหวัดทตโตริ จังหวัดโทคุชิมะ เมืองเกียวโต เมืองโอซาก้า เมืองซาไก และเมืองโกเบ เพื่อทำงานร่วมกันในการวางแผนและการประสานงานนโยบายทั่วพื้นที่คันไซThe Union of Kansai Governments ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมคันไซในฐานะรากฐานทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ซึ่งคันไซมีทั้งทิวทัศน์ที่งดงาม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจ และอาหารอร่อย อีกทั้งคันไซยังผสมผสานคุณค่าความเก่าแก่แห่งประวัติศาสตร์กับความทันสมัยของยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืนผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยว มีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ญี่ปุ่น – ไทยให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และยังเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น