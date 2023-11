ปูนนครหลวง ชู "สวนมิ่งมงคลฯ" จุดเช็คอินสีเขียว ชุมชนน่าเที่ยวยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ อาคารบ้านคอนวูด สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา หรือ อินทรี กรีนพาร์ค ปอดสีเขียวขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 22 ไร่ ใน จ. สระบุรีนายวิบูลย์ แซ่ล้อ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสวนมิ่งมงคลฯ ว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ทางบอร์ดบริหารของปูนซีเมนต์นครหลวง จึงมีแนวคิดว่าขอเสนอสร้างสวนแห่งนี้ในปี 2554 โดยใช้เวลาสร้างประมาณ 2 ปี และได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ว่า "สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา" ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สวนมิ่งมงคลฯ แห่งนี้ เป็นปอดขนาดใหญ่ของชุมชนทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งภายในสวนมิ่งมงคลฯ ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีความสดชื่น มีแหล่งเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ และมีห้องประชุมที่ใช้โมเดลของการอนุรักษ์พลังงานนอกจากนี้ ภายในสวนมิ่งมงคลฯ ยังมีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของสวน ภายในมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ ประดิษฐานอยู่ โดยจัดเป็นสถานที่ถวายความเคารพ และเผยแพร่แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอื่นๆ ตามแนวพระราชดำริสำหรับไฮไลท์เด่น ภายในส่วนมิ่งมงคลฯ จะมีสระน้ำรอบสวน โดยภายในสระน้ำได้ติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา และบริเวณใกล้กันก็จะเป็นแปลงผักเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ของโครงการหลวง ซึ่งโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนายวิบูลย์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้สวนมิ่งมงคลฯ ได้เตรียมปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อน จุดรับประทานอาหาร นอกเหนือจากร้านกาแฟ และกิจกรรมใหม่ภายในสวนสาธารณะสุดร่มรื่น อาทิ การเข้าชมและถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในหอเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวปลอดสารเคมีที่ใช้สารปรับปรุงดินจากขยะเศษอาหารมาใช้แทนปุ๋ย ชมโรงเรือนเพาะกล้าไม้พันธุ์พื้นถิ่น เพื่อนำไปปลูกบนพื้นที่เหมืองเพื่อการฟื้นฟู รวมถึงสินค้า OTOP จากชาวบ้านชุมชนแก่งคอย ลานวิ่งเล่นพักผ่อนกับสุนัขรู้ใจในพื้นที่สวนสีเขียวเปิดโล่ง และโซน การเรียนรู้การคัดแยกขยะที่ช่วยลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบและเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อสร้างคุณค่าและความผูกพันที่ดีร่วมกันกับชุมชนแก่งคอย ด้วยแนวคิด TOTAL GREEN เพื่อโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา อย่างยั่งยืน ปี 2573นอกจากนี้ ภายในสวนมิ่งมงคลฯ ยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ และไม้ประดับกว่า 100 สายพันธุ์ที่ออกแบบภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามและร่มรื่นตามแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ เช่น มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ จากโซลาร์เซลล์ และพลังงานน้ำ จากกังหันวิดน้ำ เป็นที่มาของ การสร้างต้นแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน "คอนวูด" โดยเป็นบ้าน 2 ชั้น ก่อสร้างด้วยไม้คอนวูดทั้งหลัง ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติที่ผลิตจากคอนกรีต 70% และเยื่อกระดาษอีก 30% แต่มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจุดประกายความสนใจด้านพลังงานให้กับคนที่เข้ามาชม จึงเป็นมากกว่าพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพราะนอกจากอากาศที่สดชื่นและสีเขียวสบายตาจากต้นไม้น้อยใหญ่แล้วยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดรับกับคนทุกช่วงวัย ทำให้พื้นที่แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งแหล่งเรียนรู้ และสันทนาการที่หลากหลายสำหรับชุมชนแก่งคอย บุคคลทั่วไป และครอบครัวพนักงานอินทรีนอกจากนี้ "สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา" จ.สระบุรี ยังเป็นสวนสาธารณะต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Award ในปี 2558 ระดับดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารออกแบบ สำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building) อีกด้วย"ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นสบาย อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคน มาเที่ยวที่สวนมิ่งมงคลฯ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีต้อนรับและพร้อมดูแลท่องเที่ยวทุกคน เป็นอย่างดี" นายวิบูลย์ กล่าวทิ้งท้ายด้านนางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อินทรี อีโคไซเคิล ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” (INSEE Sustainability Ambition 2030) ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็น “พันธมิตรสู่ความยั่งยืน (Partnership in Sustainability) เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน“อินทรี อีโคไซเคิล ได้ดำเนินการมากว่า 22 ปี โดยให้บริการจัดการของเสียที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ของเสียในห้องปฎิบัติการ ไปจนถึงการขนส่ง และกำจัดของเสียด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ โดยสามารถจัดการของเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยชุมชน โดยรื้อร่อนบ่อขยะชุมชนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) สามารถนำพลังงานความร้อนและวัตถุดิบบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ ทดแทนการใช้ถ่านหิน นับเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะที่กองทิ้ง สนับสนุนการปิดวงจร หรือ Close the loop ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน “นอกจากนี้ ยังได้ขยายขีดความสามารถในส่วนการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะงานบริการทำความสะอาด งานบริการเกี่ยวกับท่อส่งและแท็งก์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทำความสะอาด ตลอดจนจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม“การขับเคลื่อน Circular Economy ต้องทำไปพร้อมกับการจัดการขยะที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ หรือ Value Chain ที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในปัจจุบัน ปัญหามลพิษจากขยะเกิดจากการบริหารจัดการขยะเพื่อนำกลับมาสู่วงจรรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการบริโภค ขยะที่เหลือมีทั้งที่ทิ้งแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง ธุรกิจของอินทรี อีโคไซเคิล เรามองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทาง เพื่อใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำส่งไปกำจัดที่ปลายทางโอกาสนี้ นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ยังได้นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมโรงงานอินทรี อีโคไซเคิล ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีอีกด้วยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่สนใจสามารถเดินทางแวะชม พักผ่อน เช็คอิน “สวนมิ่งมงคลฯ” ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-19.00 น. ณ ริมถนนมิตรภาพ บริเวณ กม.125 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยสอบถามเส้นทางได้ที่ 036-720-2043 และติดต่อ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 036-240930 ต่อ 4029, 4104 และ เฟซบุ๊ก สวนมิ่งมงคลฯ อินทรีกรีนพาร์ค