จับโป๊ะ “พิธา”! “ดร.อานนท์” เผย “อาจารย์อาวุโส” คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ. ยัน ที่เคยบอกได้ปริญญาตรี 2 ใบ ไม่จริง

จริงหรือไม่! “ดร.อานนท์” เผย “อาจารย์อาวุโส” คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ. ยืนยัน ที่ “พิธา” เคยบอกได้ปริญญาตรี 2 ใบไม่จริง พร้อมชวนโซเชียลตรวจสอบ ย้ำ พ่อลิเกจับโป๊ะง่ายที่สุด เพราะพูดข้อเท็จจริงไม่เคยตรงกันสักทีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(20 พ.ย.66) ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์เฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุว่า“เมื่อวานอาจารย์อาวุโสแห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งข้อความมาบอกว่านายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ได้ปริญญาตรีสองใบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจาก University of Texas at Austin อย่างที่ให้สัมภาษณ์ในหลายสื่อผมเช็คแล้วใน dekd ดอท com นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์จริงว่าได้รับปริญญาตรีสองใบจากทั้งธรรมศาสตร์และ UT at Austinแต่ท่านอาจารย์ท่านยืนยันว่า โปรแกรม BBA ภาคภาษาอังกฤษของธรรมศาสตร์ได้ปริญญาตรีใบเดียวของธรรมศาสตร์ ไม่ใช่ Dual degree แต่อย่างใด นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นแค่นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ UT at Austin แล้วโอนผลการเรียนกลับมาเทียบหน่วยกิตที่ธรรมศาสตร์เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบได้ไม่ยาก ขอเชิญชาวโซเชี่ยลลองตรวจสอบดูนะครับว่านายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พูดจริงหรือว่าโกหก”นอกจากนี้ ดร.อานนท์ ยังโพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่า เวลาเราพูดอะไร ถ้าเป็นคนตรงไปตรงมาไม่โกหก อะไรที่เป็นข้อเท็จจริง เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อะไรที่เป็นความคิดเห็น เปลี่ยนแปลงได้จะจับคนไหนว่าโกหกหรือไม่โกหก ให้ดูว่าเขาพูดข้อเท็จจริงหลายๆ ครั้งเรื่องเดียวกันตรงกันหรือไม่ อยู่กับร่องกับรอยหรือไม่พ่อลิเกนี่เป็นตัวอย่างให้จับโป๊ะแตกง่ายที่สุด เพราะพูดข้อเท็จจริงไม่เคยตรงกันสักที