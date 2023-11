“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทย เล็งจับมือตัวแทนรายใหญ่หาสินค้าส่งไปจีน

ศาตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังหารือกับนาย Kevin Chen ผู้จัดการภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัท Shanghai East Best Foreign Trade ในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยผู้แทนการค้า กล่าวว่า บริษัท Shanghai East Best Foreign Trade เป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ทำหน้าที่ตัวแทนในการหาสินค้าจากผู้ประกอบการไทยไปยังประเทศจีน โดยเน้นที่เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า สนใจร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าของไทยไปยังจีน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น เนื้อไก่ ข้าว กุ้งสด เป็นต้น ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่ประเทศจีนถือว่าสำคัญมากผู้แทนการค้า กล่าวว่า จากการหารือและแลกเปลี่ยนมุมมอง พบว่าผู้ประกอบการไทยยังขาดความเข้าใจในการทำการตลาดและขายสินค้าไปยังประเทศจีน โดยอุปสรรคสำคัญคือกฎหมายที่เป็นกฎหมายเฉพาะของประเทศจีน ซึ่งสินค้าไทยมีโอกาสที่จะเจาะตลาดจีนได้มาก เพราะคนจีนชื่นชอบและเชื่อมั่นในสินค้าไทยเป็นทุนอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดการทำการตลาดที่ยังไม่สามารถเจาะตลาดจีนได้ โดยทางบริษัทฯ ได้เสนอแนวทาง เพื่อทดสอบตลาด ด้วยการใช้ Cross Border License โดยการนำสินค้าไปทดลองขายในเขต Free Trade Zone ซึ่งจะทำให้เห็นว่าสินค้าของไทยมีผลตอบรับอย่างไรทั้งนี้ ผู้แทนการค้าไทยชักชวนให้บริษัทฯ ร่วมมือกับไทยในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงการขายสินค้าไปยังจีนผ่านออนไลน์แฟลตฟอร์มที่สำคัญต่างๆ พร้อมได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพของไทย อาทิ เว็บไซต์ Thaitrade ของกระทรวงพาณิชย์“ภายในสัปดาห์หน้าจะได้หารือร่วมกันอีกครั้งกับ บริษัท Shanghai East Best Foreign Tradeและเจ้าของ Platform WeChat และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนหลักสูตร “from zero to Hero” อบรมผู้ประกอบการไทย ความรู้เฉพาะสำหรับการขายสินค้าไทยในจีน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา ecosystem เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเจาะตลาดลูกค้าในจีนได้ เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มที่ไม่ติดอุปสรรคการเข้าถึงลูกค้าในจีน” ผู้แทนการค้ากล่าว