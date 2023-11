"ธีระชัย" แนะ รมว.พลังงาน แก้มติ กบง.เลิกอ้างอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ ป้องกันโรงกลั่นบวกกำไรลาภลอย

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการด้านวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thirachai Phuvanatnaranubala - - ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล แสดงความคิดเห็นกรณีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่พอใจที่มีการขึ้นราคาน้ำมันเบนซินลิตรละ 2 บาท ทั้งที่รัฐบาลเพิ่งลดภาษีให้ และเห็นว่าน้ำมันไม่ใช้หุ้นที่จะปล่อยให้ขึ้นลงเสรีตามตลาดโลก ทั้งที่ม่ีรัฐบาลดูแลอยู่ และเตรียมจะแก้ไขกฎหมายเพื่อรื้อโครงสร้าง ไม่ให้ประชาชนแบกภาระโดยนายธีระชัย ได้แสดงความเห็นดังนี้ในรูป 1 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีพลังงาน ของขึ้นบอกน้ำมันไม่ใช่หุ้น หลังเบนซินขึ้น 2 บาทไล่หลัง รบ.ปรับลดภาษีฉะถ้าปล่อยเสรีตามตลาดโลก อย่ามีรัฐดีกว่า ชี้ต้องรื้อระบบโครงสร้าง ไม่ให้ประชาชนแบกผมดีใจ ที่ท่านกล่าวว่าต้องรื้อระบบโครงสร้าง ซึ่งเป็นการเดินถูกทางครั้งแรก หลังจากเดินผิดไปก่อนหน้าอย่างไรก็ดี ถ้าหากท่านรัฐมนตรีใช้วิธี learning on the job คือทำงานไป ค่อยเรียนรู้ไปกว่าท่านจะร่างกฎหมายของท่านเสร็จ เพื่อจะรื้อระบบโครงสร้าง ประชาชนอาจจะต้องรอไปอีกนานมากผมได้ข้อมูลจากเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน (คปพ.) และขอแนะนำแก่ท่านดังนี้หนึ่ง ปัญหาเกิดจากมติ กบง. ไม่ใช่จากกฎหมายรูป 2 มติ กบง. เมื่อ 20 เม.ย. 2561 ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ โดยนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็น รมว.พลังงานมติกำหนดให้ ราคาหน้าโรงกลั่นของไทย อ้างอิงราคาที่สิงคโปร์ Mean Of Platts Singapore (MOPS)ซึ่งก็คือราคาหน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์ ตามที่ประกาศเป็นรายวันโดยองค์กรชื่อ Plattsมติระบุให้ใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 วันจากวันที่ประกาศปรับราคา (ในรายงานการประชุม ระบุเป็น 2 วัน)ถามว่า มตินี้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรตอบว่า ปัญหาเกิดจาก คำว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลังนั้น ไม่ได้ระบุว่า ย้อนหลังไปวันใดภาคเอกชนสามารถเลือกวันที่จะประกาศปรับราคาได้เองตรงนี้แหละ โรงกลั่นจะสามารถพลิกแพลงได้ เช่นกรณีถ้าราคาสิงคโปร์สูงขึ้น ก็ย่อมสามารถย้อนหลังไปจากจุดใกล้สุด คือนับย้อนไปจากเมื่อวาน ที่ราคาเพิ่งสูงขึ้นกรณีถ้าราคาสิงคโปร์ลดต่ำลง ก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นนับจากเมื่อวาน แต่สามารถถอยหลังไป สู่จังหวะราคาก่อนลดลงถามว่า คปพ. เคยเสนอแนวคิดเพื่อป้องกัน อย่างไรคปพ. เสนอว่า วิธีป้องกันไม่ให้โรงกลั่นฉวยเอากำไรลาภลอย ในช่วงที่ราคาตลาดโลกต่ำลงก็คือให้เปลี่ยน ช่วงเวลาในการอ้างอิงสำหรับราคาที่จะใช้ในประเทศไทย (เช่น ในสัปดาห์ที่สอง) ให้อ้างอิง MOPS ของสัปดาห์ก่อนหน้า (คือสัปดาห์ที่หนึ่ง)โดยเฉลี่ยทุกวันของสัปดาห์ก่อนหน้า ที่มีการประกาศราคาโดย Plattsการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ กระทำได้โดยการออกเป็นมติ กบง. ใหม่เท่านั้น ไม่ต้องรอแก้ไขกฎหมายถามว่า ถ้าเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเสนอของ คปพ. จะป้องกันไม่ให้คนไทยเดือดร้อน จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้น ได้หรือไม่ตอบว่า ป้องกันไม่ได้ และไม่ควรคิดจะป้องกัน เพราะเมื่อราคาตลาดโลกสูงขึ้น คนไทยก็ต้องยอมควักกระเป๋ามากขึ้นหรือมิฉะนั้น คนไทยก็ต้องหาทางประหยัด ใช้น้ำมันให้น้อยลงการที่รัฐบาลจะช่วยให้คนไทย ใช้น้ำมันราคาถูกกว่าตลาดโลก นั้น รัฐบาลก็จะต้องกู้หนี้สาธารณะ หรือให้กองทุนน้ำมันฯ เป็นผู้กู้รัฐบาลจึงจะต้องคิดไว้ก่อนว่า จะหาเงินจากที่ไหนมาชำระคืนหนี้เหล่านี้ถามว่า ถ้าเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอของ คปพ. แล้ว โรงกลั่นน้ำมันในไทย ยังจะมีโอกาสได้กำไรลาภลอย อีกหรือไม่ตอบว่า ยังจะมีโอกาสได้กำไรลาภลอย ถ้าหากกำลังการกลั่นน้ำมันในตลาดโลก ในบางช่วงเวลา ไม่พอกับความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปกรณีนี้ โรงกลั่นน้ำมันทั่วโลก จะสามารถบวกกำไรค่าการกลั่นต่อลิตร สูงขึ้นเป็นห้วงเวลาหนึ่งดังที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ภายหลังสงครามยูเครนถามว่า ถ้า กบง. จะแก้กฎกติกา เพื่อป้องกันโรงกลั่นน้ำมันในไทย ไม่ให้บวกกำไรลาภลอย บวกค่าการกลั่นต่อลิตรสูงขึ้น ทั้งที่ต้นทุนการกลั่นคงเดิม จะต้องทำอย่างไรตอบว่า จะต้องเลิกอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันในสิงคโปร์แล้ว กบง. กำหนดราคาหน้าโรงกลั่นของไทย โดยใช้ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยย้อนหลังของสัปดาห์ก่อนแล้วจึงค่อยให้โรงกลั่นในไทย บวกกำไรค่าการกลั่นต่อลิตร ซึ่งกำหนดเป็นเพดาน เปลี่ยนแปลงได้ทุก 3 เดือนจึงขอให้เป็นข้อมูล ข้อแนะนำแก่ รมว.พลังงาน