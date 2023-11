นักเรียน จ.นครปฐม ติดแฮชแทค #900 บาทคนเราไม่เท่ากัน ขอบคุณ "อนุทิน-ศุภมาส" ลดภาระผู้ปกครอง ไม่เก็บค่าสมัคร TCAS67 .

วันนี้(16 พ.ย.)ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผอ.โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายไม่เก็บค่าสมัครสอบ TCAS 67 รอบ 3โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ขานรับนโยบาย ว่า ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ มีนักเรียนจากจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ได้ประกาศจะเข้ามาช่วยดูแล และ support ในเรื่องของงบประมาณ TCAS 67 ระดับ 3 ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 900 บาท นั้น ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแบ่งเบาภาระ"ด้วยชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนักเรียนไม่ได้มีฐานะเท่ากัน ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น และเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษา ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านรองนายกฯ อนุทิน ที่ช่วยผลักดันในเรื่องนี้"นางสาวเพชรนลิน มิโก กล่าวถึงนโยบายนี้ว่ารู้สึกดีมาก เพราะว่าเงินส่วนนี้ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง และ สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ได้ โดยการสอบ TCAS มีทั้งหมด 4 รอบ รอบแรกจะเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอ คือ แฟ้มสะสมผลงานรอบ 2 เป็นโควต้า สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษรอบ 3 รับตรง Admission สำหรับสอบเข้าคณะต่างๆ โดยจะมี T-Gat T-Pat และ A Level และรอบ 4 คือ direct Admission ส่วนเงิน 900 บาท ที่ทางรัฐบาลจะช่วยสนับสนุน ก็จะนำไปใช้จ่ายซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมความรู้ของตนเองด้านนางสาวโศจิรัตน์ สมบัติอารี กล่าวขอบคุณรัฐบาล โดยเฉพาะท่านอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และ กระทรวง อว. ที่ลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการสอบ TCAS67 900 บาท ในฐานะนักเรียนคนหนึ่ง ที่ทางบ้านประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า และพี่น้อง 3 คน ทำให้ผู้ปกครองต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูง และ 900 บาทตรงนี้ สามารถนำไปใช้ในการสมัครสอบ TU Get ได้ เพราะว่าในคณะที่จะเข้าศึกษานั้น เกณฑ์ของเขาต้องใช้ TU Get ในการสอบ ซึ่งค่าสมัคร TU Get ก็มีราคา 900 บาทเช่นกันขณะที่ นางสาวปวรวรรณ ปฏิพิมพาคม ได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ทางรัฐบาล มีนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการสมัครสอบ TCAS 67 เพราะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ ซึ่งจำนวนเงิน 900 บาทนี้ สามารถนำไปซื้อหนังสือติว A level เตรียมตัวสอบได้ และอยากจะให้ทางรัฐบาลมีนโยบายการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนอกจากนี้ นักเรียนทั้ง 3 คน ยังได้ฝากทิ้งท้ายว่า "900 บาทคนเราไม่เท่ากัน"