นายกฯ หารือภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐฯ ย้ำความพร้อมไทยในการเป็นฐานการผลิต พัฒนา Supply Chain พร้อมอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเต็มที่

ภารกิจภายหลังการเดินทางถึงนครซานฟรานซิสโกของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีภารกิจสำคัญกับภาคเอกชนระดับโลกหลายราย เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ การค้า การลงทุนระหว่างกันวันนี้ (13 พ.ย.) โดยในช่วง 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโก ซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพฯ 15 ชั่วโมง) นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมบริษัท Tesla ณ Tesla Fremont Factory โดยบริษัท Tesla เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านรถยนต์ไฟฟ้าและด้านพลังงานชั้นนำของโลก มีโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองเฟรมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิต Model S, Model 3, Model X, Model Y ทั้งนี้ บริษัท เทสลา (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียนายกฯ ยินดีสำหรับการพบหารือผู้บริหารบริษัท Tesla และได้มาที่บ้านของเทสล่าในวันนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อความร่วมมือที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในอนาคต ทั้งในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด นายกฯ หวังว่า ความร่วมมือในวันนี้จะตอกย้ำถึงความเป็นศูนย์กลาง EV และพลังงานทดแทนของไทยในอนาคต พร้อมหวังว่า บริษัท Tesla จะเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจากนั้นในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้บริษัท HP บริษัทด้านกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแล็ปท็อป (PC & Laptop) และกลุ่มเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ขนาดใหญ่ของโลก นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนบริษัทขยายการลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิต พัฒนา supply chain และตั้งสำนักงานภูมิภาค รวมทั้งให้เพิ่มการผลิตในไทย ซึ่งไทยมีความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภค รวมถึงมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ease of doing business) จึงอยากเชิญชวนให้มาร่วมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษา (Academic) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าและการพัฒนาโครงการ Landbridge ของไทย พร้อมเชิญชวนบริษัท HP เข้ามาร่วมโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อแผนพัฒนา Supply Chain ของบริษัทเป็นอย่างดี ช่วยลดค่าขนส่ง และสามารถทำให้ไทยเป็นฐานการส่งออกที่เหมาะสมเป็นอย่างดีสำหรับบริษัท HPบริษัท Analog Devices, Inc. หรือ ADI เป็นบริษัทผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) รายใหญ่ระดับโลกที่มีการออกแบบและผลิตแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบวงจรผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ซึ่งเป็นต้นน้ำของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) การเชื่อมประกอบเพื่อผลิตเป็นชิป (Chip) นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสามารถด้านการออกแบบกระบวนผลิตและกระบวนการทดสอบ รวมถึงการผลิตฮาร์ดแวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตเองด้วยนายกฯ สนับสนุนให้ ADI ขยายการลงทุนในไทย ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านพลังงานสะอาด และมีศักยภาพการอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับบริษัทฯ นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนของบริษัทอย่างเต็มที่ โดยสถาบันการศึกษาในไทยพร้อมที่จะทำงานกับบริษัท เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรผลิตแผ่นเวเฟอร์ที่ ADI ต้องการโดยในเวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ Landbridge พบหารือภาคเอกชนไทย และเข้าร่วมกิจกรรม Networking Reception ในเวลา 18.30 น. ณ โรงแรม Ritz-Carlton