‘ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ’ กระหึ่มในงาน Secutech Thailand 2023 ‘ผจก.ผลิตภัณฑ์’ ปลื้ม ปชช.ตระหนักถึงความปลอดภัย

วันนี้(3 พ.ย.)น.ส.ชนกพร กองทรัพย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ “ELIDE FIRE” ภายในงานแสดงสินค้าด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Secutech Thailand 2023) เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ ไบเทค บางนา ว่า ต้องขอขอบคุณผู้เข้าชมงานและผู้สนใจในการป้องกันอัคคีภัย ได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้คิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันชีวิต ทรัพย์สินและบ้านอันเป็นที่รัก โดยลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรม ที่ได้รับมาตรฐาน TIS.3413-2565 และ International Classification for Standards ICS codes 13.220.20 ด้านสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย – อัตโนมัติ .โดยลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ มี 4 รุ่น 2 ขนาด รุ่น TECHIDEAS ขนาด 6 นิ้ว น้ำหนัก 1.4+-0.1kg และ รุ่น LOVING CARE ขนาด 4นิ้ว น้ำหนัก 0.42+-0.01kg เป็นรุ่นที่ใช้ภายในและภายนอก หมายถึง ลูกบอลดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงในบ้านพักอาศัย อาคาร อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม สํานักงาน บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่จัดเก็บสินค้า ดับไฟเสาไฟฟ้า เป็นต้น รุ่น FULL LIFE SAVERS ขนาด 6 นิ้ว น้ำหนัก 1.4+-0.1kg และรุ่น LIFE SAVERS ขนาด 4 นิ้ว น้ำหนัก 0.42+-0.01kg สำหรับใช้ในห้องเครื่องยนต์ ใช้ติดตั้งในห้องเครื่องรถยนต์ เรือยนต์ เครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติมีคุณสมบัติในการเฝ้าระวังดับเพลิงอัตโนมัติตามจุดเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้และใช้ทําลายลูกโซ่ของเพลิง ตัดเปลวเพลิง ให้เพลิงหยุดขยายความร้อน ซึ่งผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ในการสนับสนุนในการเฝ้าระวังดับเพลิงและใช้ดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันและหยุดการขยายของเปลวเพลิงเบื้องต้น ถือเป็นการควบคุมความเสียหายไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง เป็นทะเลเพลิง (firestorm)น.ส.ชนกพร กล่าวต่อว่า ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ แบบใช้งานภายในและภายนอก และ แบบใช้ในห้องเครื่องยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ELIDE FIRE extinguishing ball เป็นนวัตกรรมด้านป้องกันอัคคีภัย ที่ดับเพลิงตั้งแต่เริ่มต้นไม่ให้ลุกลามขยายใหญ่ กลายเป็นทะเลเพลิงโดย ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ จะเฝ้าดับเพลิงอัตโนมัติ 24/7 ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานนานถึง 5 ปี โดยมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทันสมัยและสวยงาม และเมื่อทำงานดับเพลิงอัตโนมัติ ยังมีเสียงเตือนคลื่นกระแทกหรือช็อกเวฟ เกิดขึ้นจากการที่แหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่ในอากาศด้วยอัตราเร็วที่มากกว่าความเร็วเสียง ทําให้เกิดพลังงานเสียงสะสมเป็นปริมาณสูง คล้ายเสียงระเบิด (Impulsive Noise) เกิดความดันทํางาน (working pressure )ครั้งเดียวและขาดหายไปซึ่งจะมีเสียงดังไม่เกิน 120 เดซิเบล ซึ่งเทียบได้กับเสียงของคอนเสิร์ตร็อคและเครื่องบินเจ็ต ส่วนในเรื่องของมาตรฐานการผลิตนั้น ทางบริษัท ฯ ได้ใส่ใจและดำเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด โดยรับรองมาตรฐานควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001 -2015 TUV SUD จากประเทศเยอรมนี ได้รับมาตรฐานความสอดคล้องในทวีปยุโรป (Conformite Europeene : CE 1395 และมาตรฐานอื่นๆระหว่างประเทศอีกมากมาย ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในสหภาพยุโรปและสามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกประเทศสมาชิกกว่า 30 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 500 ล้านรายได้โดยตรง การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบครอบคลุมการพัฒนาระบบคุณภาพและการทดสอบของห้องปฏิบัติการรับรองโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ทั้ง 4 รุ่น แบบใช้ภายในแบบใช้ภายนอก แบบใช้ในห้องเครื่องยนต์ บริษัท อิไลด์ไฟร์ บอลโปร จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบและผลิตตามกฎหมายและรับรองมาตรฐานควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001 -2015 TUV SUD ประเทศเยอรมันนี และควบคุม ระบบคุณภาพวัตถุดิบและการทดสอบของห้องปฏิบัติการรับรอง ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มอก.3415-2565 ICS.13.220.20 มี 4 ขนาดดังต่อไปนี้แบบ ใช้งานภายในและภายนอก ระดับความสามารถ 2A, 5B, 1C, 2F ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.5 cm ขนาด 6 นิ้วสีแดงแบบใช้งานภายในและภายนอก ระดับความสามารถ 1A, 2B, 1C, 1F ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 cm สีแดงแบบใช้ในห้องเครื่องยนต์ ระดับความสามารถ 2A, 5B, 1C, 2F, 1G ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.5 cm สีน้ำเงิน ขนาด 6 นิ้ว แบบใช้ในห้องเครื่องยนต์ ระดับความสามารถ 1A, 2B, 1C, 1F, 1G ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 cmลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานใหม่นี้ ผลิตภัณฑ์ สีแดง จะเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงที่ช่วยให้เพลิงขั้นต้น ระงับได้ง่ายและผู้อยู่ในอาคารปลอดภัยจาก อุณหภูมิ สูงถึง 700 องศาเซลเซียส เพลิงไหม้ในเวลา 1 นาที โดยใช้ ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ โยน ตั้ง วาง กลิ้งให้สัมผัสเปลวเพลิง ลูกบอลจะทำงานอัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์สีน้ำเงิน แบบใช้ติดตั้ง เฝ้าระวังห้องเครื่องรถยนต์ ต่างเพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากห้องเครื่องยนต์ และจุดเสี่ยงต่างๆภายในตัวรถยนต์ เพราะรุ่นนี้ ทดสอบและได้รับอนุญาตตามมาตรฐาน ถึง 4 คลาสไฟ A,B,C,F และ G ทดสอบความชื่นถึงความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 80% และแรงสั่นสะเทียนถึง 3 ชม. ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ได้รับรางวัล 6 เหรียญทองอัจฉริยะโลก สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของชาติไทย“ดิฉันปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย คือลูกบอลดับเพลิง ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้มีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิง ได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัตินี้ สําหรับการดับเพลิงขั้นต้น ใช้ได้ทั้งแบบมือถือและหรือติดตั้งเฝ้าระวังเปลวไฟตามจุดเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ และใช้ทําลายลูกโซ่ของเพลิง ตัดเปลวเพลิง ให้เพลิงหยุดขยายความร้อน ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ มีลักษณะพิเศษ เพิ่มจากอุปกรณ์ดับเพลิง แบบเก่า มี คลาสไฟเพิ่มขึ้นเพลิงประเภท F หมายถึง เพลิงไหม้ที่เพลิงอยู่ในช่วงขยายอย่างรวดเร็วและให้อุณหภูมิสูงสุด รวมทั้ง คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม และประเภท G หมายถึง เพลิงไหม้ที่เกิดจากเพลิงประเภท B และ C เกิดในห้องเครื่องยนต์ ซึ่งจะต้องทดสอบความสามารถดับเพลิง A B C F และ G แบบใช้ในห้องเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานสำหรับ ผู้เข้าชมงานยังได้ชื่นชมว่า ผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิง นั้น ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับแนวคิด อารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่สามารถติดตั้งได้ในทุกมุมของบ้าน โดยไม่ต้องต่อเติมหรือขยายพื้นที่แต่อย่างใด และทำให้คนทุกเพศทุกวัย สามารถใช้งานได้ง่าย ดังนั้นความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิง ที่เกิดขึ้นภายในงาน แสดงสินค้าด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น นอกจากผู้ชมงานได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเราก็ตอบโจทย์ในจุดนี้ จนเป็นที่นิยมและแวะเวียนมายังบูธของเราไม่ขาดสายตลอด 3 วันที่ผ่านมา ” น.ส.ชนกพร กล่าวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง ผู้ที่สนใจ สามารถขอสมัครผู้แทนจำหน่ายได้ที่ โทร 080-651-5298 https://shop.line.me/@elidefireofficial ,Email thaisale@elidefire.com และ www.elidefire.com