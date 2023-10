'นลินี' เผยนักธุรกิจต่างชาติชื่นชมไทย เล็งเสนอปรับปรุงสิทธิประโยชน์-กม.ดึงดูดลงทุนเพิ่ม

นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังพบหารือกับ น.ส.อรกัญญา พิบูลธรรม ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) และคณะ ว่า ตนรู้สึกยินดีที่ขณะนี้นักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจประเทศไทยหลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่ โดยประธาน AMCHAM กล่าวว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์ด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติในมุมบวก เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และแสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลไทยที่มีความกระตือรือร้นเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมายืนอยู่แถวหน้าของโลก โดยนักธุรกิจหลายประเทศต้องการให้นายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนประเทศตนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ด้านการค้า นอกจากนี้ยังย้ำว่าสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าขนาดใหญ่ที่สุดของไทยตามข้อมูลของ Bank of America ขณะที่หลายบริษัท เช่น Microsoft, Hammon International, Amazon Web Services กำลังมองหาพื้นที่ลงทุนใหม่ หรือ Johnson&Johnson ที่ต้องการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ซึ่ง AMCHAM ยินดีที่จะเป็นตัวกลางประสานงานและจัดการพบปะระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทของสหรัฐฯ เพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปผู้แทนการค้าไทยกล่าวว่า ตนได้รับฟังความต้องการของนักธุรกิจและนักลงทุนผ่านทางประธาน AMCHAM ซึ่งหลายเรื่องถือเป็นการบ้านที่รัฐบาลจะรับไปพิจารณา เช่น การให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี การดูแลสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนรายเก่านอกพื้นที่ EEC การเก็บภาษีทรัพย์สินของนักธุรกิจต่างชาติ การออก Business Visa ให้แก่นักธุรกิจและลงทุนต่างชาติ รวมถึงการจัดให้ทาง AMCHAM ได้พบหารือและขอคำแนะนำจากคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่มี ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้ลงนามแต่งตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การประกอบธุรกิจสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ"ท่านนายกฯ เศรษฐา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยเน้นว่า No time to be tired หรือไม่มีเวลาสำหรับความเหน็ดเหนื่อย เพราะวันนี้การสร้างความเติบโตของประเทศและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ โดยที่ผ่านมาและต่อจากนี้ท่านนายกฯ ยังมีแผนออกเดินทางไปเปิดตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ APEC ที่สหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือน พ.ย.นี้ ก็มีกำหนดที่จะพบกับนักธุรกิจและบริษัทชั้นนำโดยเฉพาะบริษัทของสหรัฐฯ อีกด้วย" นางนลินี กล่าว