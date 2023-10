ส่งร่าง 7 แรงงานไทย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 10.35 น.วันนี้

กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ภาพสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ร่วมพิธีการส่งร่างแรงงานไทยที่เสียชีวิตกลับประเทศครั้งที่ 2 จำนวน 7 ราย โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. (เวลาท้องถิ่นของอิสราเอล) นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยและส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวไทย 7 รายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สงครามในอิสราเอลกลับประเทศไทย ณ บริเวณลานบินของท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟผู้แทนฝ่ายอิสราเอลประกอบด้วย นาย Eliyahu Revivo สมาชิกรัฐสภาและประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วยแรงงานต่างชาติ นาย Michael Ronen อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก นาง Inbal Mashash, Head of the Foreign Workers Administration นาง Shirly Raisin Sasson, Director of the Bilateral Agreements สำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมือง นาง Shoshi Reshef Mor, Director of Foreign Trade Division กระทรวงเกษตรและชนบท และเจ้าหน้าที่จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อิสราเอล เข้าร่วมพิธีนอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญนางสาวชญาดา อรชุน แรงงานไทยในอิสราเอล และพี่สาวของนายศักดา สุระคาย หนึ่งในผู้เสียชีวิตมาร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ หลังจากนั้น นาย Revivo ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของไทย รวมทั้งขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาลไทย และประชาชนไทย ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลจะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดี รวมทั้งรับประกันว่าแรงงานไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ ผู้แทนกระทรวงเกษตรอิสราเอลยังกล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของไทย โดยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกควบคุมตัวเป็นตัวประกันในช่วงท้าย เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมพิธีทุกคนที่เดินทางมาส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย และเป็นการให้เกียรติต่อผู้วายชนม์ พร้อมแจ้งว่า ยินดีที่อิสราเอลให้คำมั่นในการดูแลครอบครัวของผู้วายชนม์และผู้บาดเจ็บทั้งนี้ ร่างของแรงงานไทยทั้ง 7 ราย จะมาพร้อมกับสายการบิน EL AL เที่ยวบินที่ LY083 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.35 น.รายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย ได้แก่1. นายธีรพงษ์ กลางสุวรรณ ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 151 หมู่ 5 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาร จ.อุดรธานี เดินทางไปทำงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 25632. นายพิรุฬห์ ทานนท์พิมพ์ ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 68 หมู่ 6 ต.ท่าลี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ไปทำงานเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 25643. นายศักดิ์สิทธิ์ โคตมี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 93 หมู่ 3 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ไปทำงานในปี 25614. นายศักดา สุรคาย ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 43 หมู่ 5 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ไปทำงานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 25655. นายอภิชาติ กุสะรัมย์ ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 131/291 หมู่ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ไปทำงานเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 25656. นายศรีทัศน์ กาเหว่า ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 86 หมู่ 21 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ไปทำงานเมื่อวันที่ 11 กันยายน 25657. นายนิติกร แซ่ว่าง ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 80 หมู่ 16 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ไปทำงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564