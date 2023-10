กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีไว้อาลัยส่งศพของ 8 แรงงานไทยเสียชีวิตเหตุการณ์ในอิสราเอลกลับประเทศ

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิธีไว้อาลัยและส่งศพของพี่น้องแรงงานไทย 8 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สงครามในอิสราเอลกลับประเทศไทย ณ บริเวณลานบินของท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ โดย นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และ นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมพิธีโดย ฝ่ายอิสราเอล มีผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย นาย Michael Ronen อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก นาง Inbal Mashash, Head of the Foreign Workers Administration และนาง Shirly Raisin Sasson, Director of the Bilateral Agreements สำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอล นาง Shiri Lev-Ran หัวหน้าคณะทำงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติในอิสราเอล กระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเข้าร่วมด้วยโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ได้วางพวงหรีดเพื่อทำความเคารพศพ หลังจากนั้น ผู้ร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย โดยนาย Michael Ronen อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก ได้เป็นผู้แทนฝ่ายอิสราเอลกล่าวแสดงความเสียใจ โดยกล่าวว่า ตนได้เป็นผู้แทนในการกล่าวในพิธีการต่างๆ มากมาย แต่การเป็นผู้แทนของอิสราเอลในวันนี้ เป็นการกล่าวด้วยความเศร้าสลด ขอแสดงความเสียใจในนามของทางการอิราเอลต่อการสูญเสียชีวิตของแรงงานไทยในครั้งนี้ ตนตระหนักดีว่า แรงงานไทยเดินทางไปทำงานในอิสราเอลเพื่อส่งเงินเลี้ยงดูครอบครัวในประเทศไทย และแรงงานไทยมีส่วนสำคัญต่อภาคเกษตรของอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง พร้อมขอให้เอกอัครราชทูต แจ้งต่อญาติของผู้เสียชีวิต ว่า รัฐบาลอิสราเอลขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการสูญเสียครั้งนี้ พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไปเอกอัครราชทูต ได้ขอบคุณผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มาเข้าร่วมพิธี พร้อมกล่าวด้วยว่า สงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อคนไทยอย่างยิ่ง ทั้งๆ ที่ไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้ ทั้งนี้ หวังว่า สงครามจะจบโดยเร็วเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้