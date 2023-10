ครม.รับทราบรายงานผลเดินทางเยือนจีนของ "ภูมิธรรม-ประเสริฐ" ร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนข้อมูล

วันนี้ (16ต.ค.) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (16 ตุลาคม 2566) รับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ1. นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เพื่อเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า CAEXPO ครั้งที่ 20 ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จีน ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2566 และได้เยี่ยมชมงาน CAEXPO ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจำนวน 76 บริษัท สร้างมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมคูหานิทรรศการเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ศูนย์รวบรวมสินค้าดีเด่นจีน-อาเซียน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ยังได้พบหารือกับประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง พร้อมนำเสนอเรื่องการเปิดกว้างของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคของจีน ซึ่งเป็นแนวคิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ มาพิจารณาในชั้นต่อไป2. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เข้าร่วมการประชุม National ICT Roundtable ภายใต้งาน Huawei Connect 2023 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566 ณ นครเซี่ยงไฮ้ จีน โดยไทยได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายใต้หัวข้อ Digital Transformation in Government: Insights from Thailand โดยนโยบายสำคัญที่กำลังผลักดัน คือ นโยบาย Go Cloud First มุ่งเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีคลาวด์กับการดำเนินงานของภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้บริหาร บจก. หัวเว่ย เทคโนโลยี่ โดยไทยเน้นย้ำการผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และได้ประกาศนโยบาย Go Cloud First ที่เน้นสร้างระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูล ทั้งนี้ รมว.ดศ. ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน Huawei Connect 2023 เช่น การเปลี่ยนแปลงเมืองสู่ดิจิทัล การให้บริการภาครัฐแบบ One-Stop และอุตสาหกรรมรถยนต์