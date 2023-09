“ธีระชัย” ชี้ โทเคน 1 หมื่นแจก ปชช.ผ่านวอลเล็ต ยังไม่พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 26 ก.ย. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการด้านวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thirachai Phuvanatnaranubala - - ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล แสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการแจกเงินประชาชนคนละ 10,000 บาท โดยผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ของรัฐบาล ดังนี้ดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (1)รมช.คลัง:- “พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า นโยบาย Digital Wallet จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain อยู่เบื้องหลัง ซึ่งถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีแบบเดิม เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”ผมตั้งข้อสังเกตว่า:- ข้ออ้างนี้ยังไม่จริง เพราะดิจิทัลวอลเล็ตตามที่ออกแบบไว้ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องมีการปรับปรุงแนวคิดอธิบายดังนี้***1 โทเคน 10,000 บาท ไม่ได้แตกต่างจาก “โทเคนดิจิทัล” เอกชนอื่นๆพระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดสินทรัพย์ดิจิทัล แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับเพื่อใช้งานทั่วไปทั้งประเทศ เรียกว่า “คริปโทเคอร์เรนซี” ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล“คริปโทเคอร์เรนซี” ซึ่งเป็น means of payment จึงจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ ที่พัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้จริงขณะนี้ ยังไม่มีเอกชนออก “คริปโทเคอร์เรนซี” เป็นเงินบาทในประเทศไทยส่วนระดับเพื่อใช้เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะกิจ เรียกว่า “โทเคนดิจิทัล” ซึ่งเป็นสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งโทเคน 10,000 บาท เข้าลักษณะนี้ข้อมูลใน marketingoops.com เอกชนในไทยมีการออก “โทเคนดิจิทัล” แล้ว หลายราย เช่น Bitkub Coin, JFIN Coin, SIX Coin, ZMT Coin, FIRO Coin เป็นต้นจะเห็นได้ว่า “โทเคนดิจิทัล” ที่ออกโดยเอกชน ไม่ได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างแท้จริงส่วนโทเคน 10,000 บาท ที่กระทรวงการคลังจะให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก ถ้ามีบทบาทเป็นเพียง “โทเคนดิจิทัล” ก็จะไม่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นกัน***2 “คริปโทเคอร์เรนซี” เข้าข่ายเป็นเงินตราเนื่องจาก “คริปโทเคอร์เรนซี” เป็น means of payment อันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน จึงย่อมเป็นเงินตราโดยสภาพโทเคน 10,000 บาทที่กระทรวงการคลังจะให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก นั้น จึงจะต้องระวัง มิให้หลงทาง เตร็ดเตร่ไปทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใดๆดังนั้น ระบบบล็อกเชนของโทเคน 10,000 บาท จึงจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมล็อค- ห้ามมิให้เจ้าของดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนรายหนึ่ง (นาย ก.) โอนโทเคนของตน ไปให้แก่เจ้าของดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนอีกรายหนึ่ง (นาย ข.)- จะต้องอนุญาตให้เจ้าของดิจิทัลวอลเล็ตประชาชน (นาย ก.) โอนโทเคนของตน ไปให้แก่เจ้าของดิจิทัลวอลเล็ตร้านค้าปลีกที่ลงทะเบียนไว้ (ร้าน ค.) เท่านั้น- เงื่อนไขในข่าว ที่เจ้าของดิจิทัลวอลเล็ตร้านค้าปลีก (ร้าน ค.) เมื่อได้รับโทเคน 10,000 บาทแล้ว จะสามารถโอนโทเคนของตน ไปให้แก่เจ้าของดิจิทัลวอลเล็ตร้านค้าส่ง (ร้าน ง.) เพื่อซื้อสินค้า นั้นเงื่อนไขนี้ ก็จะต้องเขียนโปรแกรมปิดเอาไว้ เพราะถ้าอนุญาตให้ทำได้ ก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็น “คริปโทเคอร์เรนซี” โดยอัตโนมัติ จะฝ่าฝืนกฎหมายเงินตราสรุปแล้ว เมื่อตัด function ที่มีสภาพเป็น “คริปโทเคอร์เรนซี” ออกไป โทเคน 10,000 บาทก็ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่า “โทเคนดิจิทัล” ที่เอกชนออกไปแล้วหลายคอยน์และจะเกิดคำถามว่า ในเมื่อไม่มีอะไรพิเศษไปกว่า “โทเคนดิจิทัล” ที่เอกชนออกไปแล้ว ทำไมจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แทนที่จะใช้แอปเป๋าตัง***3 โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ จะต้องเป็น “คริปโทเคอร์เรนซี” ไม่ใช่ “โทเคนดิจิทัล”นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้บริหาร BitKub ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่า สิ่งที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ได้จริง นั้น จะต้องเป็น “คริปโทเคอร์เรนซี” ที่วางตัวอยู่ในชั้นที่ลอยเหนือ “โทเคนดิจิทัล”ซึ่งจะอธิบายในบทความต่อไปต่อมาวันนี้ (27 ก.ย.) นายธีระชัย ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติม ดังนี้ดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (2)นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท๊อป) ผู้บริหาร BitKub ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ได้จริง นั้น จะต้องเป็น “คริปโทเคอร์เรนซี” ที่วางตัวอยู่ในชั้นที่ลอยเหนือ “โทเคนดิจิทัล”ผมจัดทำรูป 1-2 เพื่ออธิบายแบบง่ายท๊อป ชี้แนะว่า การที่เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้จริง นั้น ต้องไม่ใช่อยู่ในชั้น “โทเคนดิจิทัล” (บรรทัดต่ำสุดในรูป 1)แต่จะต้องวางในชั้นที่สูงขึ้น คือในชั้นของ “คริปโทเคอร์เรนซี” ซึ่งในรูป 1 คือบรรทัดสูงสุดที่มีคำว่า ดิจิทัลบาทท๊อป อธิบายว่า เศรษฐกิจดิจิทัลขั้นต่อไป จะต้องเปลี่ยน “โทเคนดิจิทัล” ในชั้นล่างสุด จากระบบปิด ให้เป็นระบบเปิดท๊อปพูดว่า [["ระบบข้างบนก็เป็นระบบเป็น National blockchain ระดับประเทศ เชื่อมต่อแต่ละหน่วยเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมี interoperabilityได้ทั้ง scalability และ interoperability และ smart contract ที่ใส่เงื่อนไขได้อยู่ใน layer ข้างบน"]]อธิบายแบบชาวบ้านก็คือ ถ้าจะทำโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ จะให้มีประสิทธิผลแท้จริงก็ต้องทำให้เป็นระบบบล็อกเชน ที่เปิดให้ทุกคนทั่วประเทศเข้ามาใช้ได้อันจะทำให้สามารถโอนแลกเปลี่ยนระหว่าง “โทเคนดิจิทัล” ในชั้นล่างสุดเกิดขึ้นได้ เรียกว่า interoperabilityระบบบล็อกเชน ที่ทำให้สามารถโอนแลกเปลี่ยนระหว่าง “โทเคนดิจิทัล” ได้ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่นักธุรกิจดิจิทัลคนรุ่นใหม่ จะสามารถสร้างระบบ decentralized finance (ที่ใช้ smart contract) ให้เกิดขึ้นdecentralized finance ที่จะเกิดขึ้น จะแข่งขันกับระบบแบงค์ปัจจุบัน ซึ่งในอนาคต จะทำให้ค่าบริการทางการเงินลดลงนี่จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างแท้จริงท๊อป บรรยายเพิ่มเติมว่า การมี National Blockchain นอกจากจะช่วยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่าง “โทเคนดิจิทัล” แล้วยังจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยง Centralized Database VASP เข้าถึงกันได้ด้วยประเทศไทยมี VASP (Virtual Asset Service Providers ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน) อยู่หลายราย เช่น True Money หรือ MPay หรือ เป๋าตังค์แต่ละ VASP มี user หลายล้านคนอยู่แล้ว และมีรูปแบบของ segment ของ market ที่น่าจะครอบคลุมทั้งประเทศได้ในรูป 1 ผมแสดงการเชื่อมโยง VASP เข้าถึงกัน ผ่านระบบดิจิทัลบาทท๊อปพูดเสริมว่า [[“สำหรับ BitKub ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งเราทำอยู่แล้ว ใช้เวลา 3 เดือน 6 เดือน ก็ทำได้”]]อธิบายแบบชาวบ้านก็คือท๊อป เสนอตัวว่า ถ้าจะให้ BitKub เปลี่ยนบทบาทไปเป็น National Blockchain เขาก็จะใช้เวลาเพียง 3-6 เดือนแต่แน่นอนว่า การที่ BitKub จะเปลี่ยนบทบาทเช่นนั้น ก็คือจะเปลี่ยนไปเป็น “คริปโทเคอร์เรนซี”มาถึงคำถามสำคัญที่สุดถามว่า ระบบ National Blockchain ที่จะเชื่อมโยงทุกกิจกรรมให้เข้าถึงกันได้ เพื่อเปลี่ยนจากระบบปิด ไปเป็นระบบเปิด นั้นมีทางเลือกอย่างไรบ้าง***ทางเลือกที่หนึ่ง เปิดให้เอกชนทำโดยเสรีตัวอย่างคือกรณีของสหรัฐฯ เอกชนรายใดจะออก stable coin ที่อิงกับดอลล่าร์ 100% ก็ทำได้เสรี เช่น USDT , USDCทางเลือกนี้จะมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นเพราะสหรัฐฯยังไม่มีกฎหมายกำกับผู้ออก stable coin จึงมีข่าวเป็นระยะว่าบางรายมีการออกจำนวนคอยน์ เกินกว่าสินทรัพย์ที่หนุนหลังหรือบางรายเอาสินทรัพย์ที่หนุนหลัง ไปลงทุนเสี่ยงภัยแล้วขาดทุนนอกจากนี้ ในกรณีประเทศเล็กอย่างไทย ธนาคารชาติควรคิดให้ดีเพราะถ้ามีปัญหาความเชื่อมั่นใน stable coin ของเอกชน ก็จะวุ่นวายไม่แพ้บริษัทเงินทุนล้ม*** ทางเลือกที่สอง กระทรวงการคลัง promote ให้มีบริษัทเอกชนทำเพียงรายเดียวทางเลือกนี้จะมีปัญหา เพราะจะมีการเลือกที่รักมักที่ชัง และข้อกังวลผลประโยชน์ส่วนตนซ่อนอยู่เบื้องหลังและถ้าบริษัทนี้ เกิดบริหารงานผิดพลาด หรือไม่ตรงไปตรงมา ก็จะมีปัญหาความเชื่อมั่นได้เช่นเดียวกัน*** ทางเลือกที่สาม กระทรวงการคลังขอให้ธนาคารชาติออกดิจิทัลบาท เป็น CBDCทางเลือกนี้น่าจะดีที่สุด เพราะการดำเนินการจะมั่นคงอยู่ภายใต้ธนาคารชาติแต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่ว่าทางเลือกใด ไม่จำเป็นต้องเอาการแจกเงินมาปะปนไม่ว่าทางเลือกใด สามารถพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้ โดยไม่ต้องมีการแจกเงินผมจึงขอแนะนำท่านนายกเศรษฐา ให้ระวังการอ้างว่า โทเคน 10,000 บาท เป็นเรื่องที่จำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเงินใหม่เพราะคนรุ่นหนุ่ม ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการ อธิบายฟังได้แล้วว่า มันเป็นคนละเรื่องกันวันที่ 27 กันยายน 2566นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ในฐานะประธานกรรมการด้านวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ