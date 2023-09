รัฐบาลชมศักยภาพเชฟขนมหวานชาวไทย ได้รับรางวัลที่ปารีส พร้อมหนุนประกาศศักดา Soft Power

วันนี้ (25 ก.ย.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชื่นชมความสำเร็จเชฟขนมหวานชาวไทย “นายเดช คิ้วคชา” ที่ได้รับรางวัล เชฟขนมหวานยอดเยี่ยม ประเภท Pastry Chef Talents of the Year 2023 ซึ่งถือเป็นเชฟขนมหวานจากภูมิภาคเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ เชื่อมั่นจะเป็นโอกาสให้ต่อยอด ประชาสัมพันธ์ขนมหวานไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส องค์กรอิสระ La Liste โดยเว็บไซต์ www.laliste.com ซึ่งเป็นผู้จัดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก และเขียนบทวิจารณ์ออนไลน์เกี่ยวกับร้านอาหาร ร้านขนมและโรงแรมกว่า 40,000 แห่ง จาก 200 ประเทศทั่วโลก ได้จัดงานประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ บริเวณหอไอเฟล ซึ่งผู้ร่วมงานกว่า 500 คน โดยในปีนี้มีการเปิดตัวรางวัล Pastry Special Awards 2023 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อยกย่องความสามารถของเชฟขนมหวานระดับนานาชาติในรางวัลประเภท Pastry Chef Talents of the Year 2023 เชฟจากประเทศไทย “นายเดช คิ้วคชา” เจ้าของร้าน Kyo Bar เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ถือเป็นความภูมิใจของไทย เพราะเป็นเชฟขนมหวานคนแรกของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้โดย นายชัย กล่าวว่า “รัฐบาลชื่นชมความสามารถคนไทย ที่มีศักยภาพ มีชื่อเสียงระดับสากล พิสูจน์ได้จากการที่คนไทยรับรางวัลระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการประกาศศักดาด้าน Soft Power สาขาหนึ่งของคนไทย ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันพร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถของคนไทยให้สามารถพัฒนาต่อยอดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อให้นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง”