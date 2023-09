เผย “เศรษฐา” นั่ง Business Class รวมกับทุกคน ไม่ได้นั่งแยก First Class แจงเหมาลำการบินไทยถูกกว่า

วันนี้ (19 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางด้วยเที่ยวบิน ของสายการบินไทย TG 8832 เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 18 ก.ย. 66 ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเติมน้ำมันก่อนเดินทางต่อไปยังสนามบินจอห์นเอฟเคเนดี นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รวมเวลาเดินทางประมาณ 20 ชม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเดินทางครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี นั่งในชั้น Business Class ร่วมกับคณะ ที่มี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมข้าราชการระดับสูง ไม่ได้นั่งในชั้น First Class อย่างที่ถูกกล่าวหา เนื่องจากเครื่องบินเช่าเหมาลำไม่ได้มีชั้น First Class มีแต่ชั้น Business Class ที่ต้องนั่งรวมกันโดย นายเศรษฐา กล่าวว่า “นั่งรวมกับทุกคนในชั้น Business Class ไม่จำเป็นต้องนั่งแยกกัน เอาที่ต้นทุนมีประสิทธิภาพที่สุด อะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันครับ ก็สบายๆ ครับ”นายเศรษฐา กล่าวย้ำว่า การตัดสินใจเช่าเหมาลำของการบินไทยราคาถูกกว่าส่วนราชการ โดยมีการเปรียบเทียบราคาโปร่งใส อย่างที่ได้ชี้แจงมาแต่ตั้น และการมาเครื่องของการบินไทยนายกรัฐมนตรีก็ต้องนั่งแค่ชั้น Business เหมือนข้าราชการระดับสูงผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเดินทาง นายกรัฐมนตรีนั่งเก้าอี้คู่ โดยนั่งข้าง พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา ไม่ได้นั่งเก้าอี้เดี่ยว อีกทั้งพบว่า ต้องเหยียดขาจนสุด เพราะขายาว เนื่องจากเป็นคนสูงถึง 192 ซม. โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “สบายๆ ครับ ไม่อยากให้คิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต้องเลือกสิ่งที่สบายที่สุดให้ตัวเอง แต่อยากให้คิดว่าใช้งบประมาณอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด”ทั้งนี้ หากเป็นที่นั่ง First Class จะมีนั่งเดี่ยว เก้าอี้สามารถปรับนอนได้ มีโต๊ะทานอาหารและโต๊ะทำงาน รวมถึงห้องน้ำแยกออกมาส่วนตัว แต่เมื่อนั่งในชั้น Business Class นายกรัฐมนตรี นั่งเก้าอี้เอนนอนได้ แต่ไม่สามารถเอนแบบเตียงนอนได้ รวมถึงไม่มีโต๊ะทำงานแยก จึงเห็นภาพนายกรัฐมนตรีนั่งอ่านเอกสารเตรียมการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA ที่เก้าอี้ที่นั่งอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้ชี้แจงแล้วว่า ตามระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี การเช่าเครื่องบิน ใช้ระบบ Ebidding ประกวดราคาแบบเปิดเผย สามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ได้ ซึ่งพบว่า ราคาเช่าเหมาลำการบินไทย ถูกกว่าเช่าเหมาลำของกองทัพอากาศ อีกทั้งเครื่องบินกองทัพอากาศอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง มีที่นั่งชำรุดหลายที่นั่ง ทำให้ไม่มีความพร้อมในการเดินทางระยะไกล