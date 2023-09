ถึงแล้ว! คณะ “เศรษฐา” นำเครื่องลงจอดสนามบินเจเอฟเค เตรียมประชุมยูเอ็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 02.00 น.วันที่ 19 ก.ย. 66 ตามเวลาท้องถิ่น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาถึงสนามบิน เจเอฟเค (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ณ นครนิวยอร์กโดยภารกิจแรกจะเริ่มเวลา 11:00 น. โดยเอกอัครราชทูตประจำนครนิวยอร์ก จะเข้าเสนอรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะหลังจากนั้น จะเข้าร่วมประชุม จากนั้น นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) และกล่าวถ้อยแถลงในลำดับที่ 10 ในช่วง Leaders ‘ Dialogue6 “Mobilizing Finace and investments and the means of implementation for SDGs achievement” โดยจะกล่าวถ้อยแถลง 3 นาที