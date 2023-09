เจเนซิส ชูธงผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา เสริมทัพพันธมิตรโชว์ศักยภาพงาน EdTeX 2023

เจเนซิส มีเดียคอม ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จับมือองค์การค้าของ สกสค. (ศึกษาภัณฑ์) และพันธมิตรด้านการศึกษา ขนแพลตฟอร์ม โซลูชันการศึกษา แก้ปัญหา-ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนยุคดิจิทัล ชูจุดแข็งดิจิทัลคอนเทนต์และนวัตกรรมสุดล้ำ ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา “EdTeX 2023”นางสาวสิริญา มิตรศรัทธา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ยาวนานกว่า 27 ปี ในการพัฒนาโซลูชันและสื่อดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคการศึกษา เรามองเห็นทั้งปัญหา ข้อจำกัด และโอกาสทางการศึกษาของประเทศ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 2-3 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี AI และสื่อดิจิทัล ได้เข้ามาเปลี่ยนโลกการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษาช่วยให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้กับการเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา และไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นงาน EdTex 2023 ปีนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษาไปจัดแสดงภายในงาน เช่น GENESIS touch สุดยอดของจอภาพระบบสัมผัสขนาดใหญ่ ทั้ง 4 ซีรีส์ ขนาดตั้งแต่ 32 นิ้ว จนถึง 200 นิ้ว ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งคุณสมบัติด้านเทคนิคและฟีเจอร์การใช้งานที่เหนือชั้น ให้ความคมชัด แม่นยำสูง มีเครื่องมือรองรับการใช้งานที่หลากหลาย มาพร้อม 4 แพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาระบบ Live Streaming Studio (LSS) เป็นอุปกรณ์ Live สอนสด ที่สามารถจัดการสื่อดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ พร้อมขยายขอบเขตการเรียนรู้ในห้องเรียนทั้งแบบ Onsite และ Online เสมือนยกสตูดิโอทั้งห้อง มาอยู่ในอุปกรณ์ LSS ที่ทำได้ครบ จบในเครื่องเดียวและควบคุมโดยผู้สอนเองได้dbook แพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการสอนดิจิทัลขนาดใหญ่ระดับ World-Class ซึ่งเปิดประสบการณ์ให้ได้สัมผัสโลกกว้าง ส่งตรงถึงห้องเรียน สร้างมิติใหม่แห่งการสอนและการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูในการสร้างความสำเร็จสู่ผู้เรียนด้วยสื่อดิจิทัลที่ครอบคลุม ทันสมัย มีความหลากหลายมากกว่า 10,000 รายการ อาทิ สื่อจำลอง 3 มิติ 3D/VR บทเรียนดิจิทัล คลังวิดีโอ เสียง ภาพ เกมการศึกษาและเครื่องมือการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯEnglish Journey CEFR Standard เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ World-Class ตั้งแต่ระดับปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เนื้อหาสอดคล้องตามมาตรฐาน The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)Teachers' CLUB คอมมิวนิตี้แห่งความสุขเพื่อครูไทย ด้วยแนวคิดสร้างเสริม สนับสนุน พัฒนา แลกเปลี่ยน แบ่งปันและสร้างโอกาสในวิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยสมาชิกของ Teachers' CLUB จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ทั้งอบรมสดและอบรมย้อนหลังผ่าน CLUBS Academy วิทยาลัยออนไลน์ โดยมีหลักสูตรอบรมมากกว่า 200 หลักสูตร พร้อมการขอรับเกียรติบัตรทุกหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะทางวิชาชีพครูและยังสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาตนเอง พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพนอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่นำไปจัดแสดงในงาน EdTex 2023 บริษัทฯ ยังมี Platform As A Service (PAAS) บริการด้านซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม อาทิ ระบบจัดการการสอน หรือ Learning Management System - LMS หรือ eLearning อีกทั้ง Software As A Service (SAAS) ทรัพยากรสื่อและเนื้อหาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา เป็นขุมพลังสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่าง และกลุ่มสินค้าฮาร์ดแวร์ (Hardware) กลุ่มโซลูชันการพัฒนาห้องเรียน และ Learning Center, Classroom360, ห้อง BBL - Brain Based Learning, ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตลอดจนหนังสือตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่มีนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและให้มีความน่าสนใจการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษาของบริษัทฯ ในงาน EdTeX 2023 ปีนี้ ถือเป็นโอกาสในการแนะนำและเปิดตัวนวัตกรรมด้านการศึกษา เทคโนโลยีสมัยใหม่ แพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้างความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สัมผัสประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ ได้ที่งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา EdTeX 2023 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2566 ชั้น LG Hall 6-7 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์