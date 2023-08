นายกรัฐมนตรี ชื่นชมคนรุ่นใหม่โชว์พลัง Soft Power ผ้าไทย sacit ผุดแคมเปญ “Gen Z มีดีให้อวด”

นายกรัฐมนตรีชื่นชมในกิจกรรมของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ที่ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่สวมใส่ผ้าไทยแสดงพลัง Soft Power ด้านหัตถศิลป์ไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมเดินสายตามสถาบันการศึกษา สร้างให้เกิดเป็นเครือข่ายคนรักงานศิลปหัตถกรรมไทย “Friend of sacit” ร่วมกับเหล่า KOL ศิลปินดารานักร้อง พร้อมอวดโฉม-แชร์รูป-โชว์ไอเดียในสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านแคมเปญ“Gen Z มีดีให้อวด” หวังสร้างให้คนรุ่นใหม่สืบสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 สิงหาคม 2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมจุดแสดงนิทรรศการของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit (อ่านว่าศักดิ์สิทธิ์) หน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจในการสืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมและสื่อสารงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตในทุกมิติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมศิลปหัตถกรรมไทยไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “Gen Z มีดีให้อวด” โดย sacit ชวนวัยรุ่นใส่ผ้าไทยไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ เนื่องในโอกาส “วันผ้าไทยแห่งชาติ” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสานผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนน้องฟ้าใส ด.ญ. ปารณัท บุญชูวิทย์ อายุ 11 ปี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ , น้องชีตาห์ ด.ญ. ณิชมน ชินธาดาพงศ์ (ชีตาห์) อายุ 13 ปี เรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , น้องมันตรา ด.ญ. ธมนต์ชิตา นามกูล อายุ 13 ปี โรงเรียน The Essence School และน้องมาวิว นางสาวเบญญาภา อุตตมะรูป อายุ 15 ปี โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นตัวแทนที่เข้าร่วมแคมเปญ “Gen Z มีดีให้อวด” ร่วมกับเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้ได้มีโอกาสได้ลองสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งเป็นผ้าทอมือ มีทั้งการสวมใส่ผ้าซิ่นหรือผ้านุ่งตามแบบดั้งเดิม หรือการสวมใส่ผ้าทอมือที่ถูกนำมาปรับดีไซน์ให้ร่วมสมัยสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เด็ก ๆ ยังได้ร่วม Workshop ทดลองทอผ้าด้วยกี่ขนาดเล็ก เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการทดลองทำงานหัตถกรรมไทย และได้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของผู้ทอ เกิดความประทับใจในกระบวนการ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาผ้าทอไทย ที่มีความละเอียดประณีตและสวยงาม เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เครื่องมือสื่อดิจิทัลในการเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ โดยผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพสวมใส่ชุดผ้าไทยแบบ 360 องศาและการถ่ายภาพกับห้องจำลองห้องแต่งตัวชุดผ้าไทยกระดาษ เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมติด #Friendofsacit และ #GenZมีดีให้อวด ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้ง Tiktok , Facebook , Instagram และ Threads เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเชิญชวนสังคมนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของงานหัตถศิลป์ไทย รวมทั้งสร้างความนิยมงานศิลปหัตถกรรมให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยไปยังสังคมไทยอย่างกว้างขวางมากขึ้นเด็ก ๆ ยังได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเป็นต้นแบบ Soft Power สวมใส่ผ้าไทย อาทิ ผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมครามธรรมชาติจากภาคอีสาน , ผ้าปาเต๊ะ ภาคใต้ และผ้าซิ่นต๋าของกลุ่มไทยวนภาคเหนือซึ่งแต่ละคนได้มาแปลงโฉมสวมใส่ชุดผ้าไทยที่มีเสน่ห์แตกต่างกันตามภูมิภาค มีความสวย น่ารัก สดใส สะท้อนให้เห็นว่าผ้าไทยแบบดั้งเดิมเมื่อถูกนำมาสวมใส่ในสาวน้อยวัยใสก็ออกมาดูสวยงาม สดใส แล้วชวนออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ ตามรอยลิซ่าที่วัดมหาธาตุ , ปั่นจักรยานชมวิว, ให้อาหารน้องช้างที่วังช้างอยุธยา แล เพนียด และปิดท้ายด้วยการไปทดลองทำหัตถกรรมไทย จักสานปลาตะเพียนซึ่งถือว่าแคมเปญนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างความแปลกใหม่ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนต่างตกหลุมรักผ้าไทยมากขึ้น เพราะตลอดทั้งวันจะมีอากาศร้อนแค่ไหน ผ้าฝ้ายที่สวมใส่ใส่สบายสามารถระบายความร้อนได้ดี เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งกับภูมิปัญญาของไทยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ ในการสื่อสารให้งานศิลปหัตถกรรมไทยให้โดนใจคนรุ่นใหม่นั้น ทาง sacit ยังได้ส่งเสริม ให้เกิดเป็นเครือข่ายคนรักงานศิลปหัตถกรรมไทย “Friend of sacit” ร่วมกับเหล่า Key Opinion Leader (KOL) ศิลปินดารานักร้องชื่อดัง โดยล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา “เลดี้ปราง” หรือคุณกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล โชว์พลัง Soft Power ผ้าไทยโกอินเตอร์ ผ่านการนำเสนอศิลปหัตถกรรมไทยในมุมมองใหม่ ตามแลนด์มาร์กสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการถ่ายแฟชั่นผ้าไทย ร่วมสมัย ดีไซน์สวยเก๋ สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกางเกงมวยผ้าไทย จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่คนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และเป็นความลงตัวที่ชวนให้เกิดกระแสบอกต่อได้อีกด้วย ซึ่งก็สอดรับกับนโยบาย Soft Power เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาศัยจุดแข็งด้านหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลกsacit ยังคงมุ่งมั่นขยายกิจกรรม Friend of sacit ออก Roadshow ไปตามสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง Friend of sacit ในกลุ่ม Gen Z ให้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในก้าวสำคัญของงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่อนาคต เกิดกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบในงานศิลปหัตถกรรมไทยและขยายออกไปไม่รู้จบ กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ จนกลายเป็นวัฒนธรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เกิดเป็น Soft Power ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป