ประกาศแล้ว! สุดยอดหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20

ประกาศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพ “เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม” ของ “นิตา มาศิริ” คว้ากวีนิพนธ์ชนะเลิศ ส่วนนวนิยายอันดับหนึ่ง “หมาป่ากลางมหาสมุทร” ของ “ประชาคม ลุนาชัย” ขณะที่ “เหมือนหั่นหัวหอม” ของ “สองขา” ชนะเลิศวรรณกรรมสำหรับเยาวชนนายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ และเลขานุการคณะกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือ ดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูนักเขียนคุณภาพ สนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 20 รางวัล รางวัลยกย่องการสืบสานวรรณศิลป์ท้องถิ่น 1 รางวัล และหนังสือแนะนำ 9 ผลงาน จากผลงานที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 216 ผลงาน โดยในปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่คณะกรรมการได้พิจารณาให้รางวัลผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศครบทั้ง 6 ประเภทหลัก คือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดีทั้งนี้ ผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 มีดังนี้ ประเภทกวีนิพนธ์ ชนะเลิศ “เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม” ของ “นิตา มาศิริ” รองชนะเลิศอันดับ 1 “ดินแดนบันไดงู” ของ “วิสุทธิ์ ขาวเนียม” รองชนะเลิศอันดับ 2 “มิปรารถนาเป็นอื่น” ของ “กวิสรา ม่วงงาม” และรางวัลยกย่องการสืบสานวรรณศิลป์ท้องถิ่น “การเวกครวญ” ของ “พันดา ธรรมดา” และหนังสือแนะนำ “ซ้อนซับกับโลกทึมเศร้า” ของ “บัญชา อ่อนดี”ประเภทการ์ตูน ชนะเลิศ “ควันหลง และ หมอกขาว” ของ “มนัสวี โรจนพรรณ” รองชนะเลิศอันดับ 1 “10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI บ้านนี้หมาไม่เห่า” ของ “พลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “My playlist KANIS x Whal&Dolph” ของ “KANIS”ประเภทนวนิยาย ชนะเลิศ “หมาป่ากลางมหาสมุทร” ของ “ประชาคม ลุนาชัย” รองชนะเลิศอันดับ 1 “หนึ่งนับวันนิรันดร” ของ “กิตติศักดิ์ คงคา” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “Z Diary” ของ “พัณณิดา ภูมิวัฒน์”ประเภทรวมเรื่องสั้น ชนะเลิศ “สู่อนาคตกาล” ของ “อุเทน พรมแดง” รองชนะเลิศอันดับ 1 “เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน” ของ “อุเทน พรมแดง” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล” ของ “นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง”ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ “เหมือนหั่นหัวหอม” ของ “สองขา” รองชนะเลิศอันดับ 1 “เจ้าปลาสายรุ้ง” ของ “วรรณมันตา” รองชนะเลิศอันดับ 2 “โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป” ของ “วงเวลา” และหนังสือแนะนำจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ “คลองที่แสงดาวเต็มฝั่ง” ของ “ภาณุมาศ ภูมิภาวร”, “ญิฮาดในรัฐอิสลาม” ของ “สามารถ ทองเฝือ” และ “มหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3)” ของ “สุมาลี ”ประเภทสารคดี ชนะเลิศ “กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม” ของ “กุสุมา รักษมณี” รองชนะเลิศอันดับ 1 “Ultraman เส้นชัยไร้เหตุผล” ของ “นิ้วกลม” รองชนะเลิศอันดับ 2 “แม่นาก ภาคสมบูรณ์ : MAE NAK CLASSICAL GHOST OF SIAM” ของ “เอนก นาวิกมูล” และหนังสือแนะนำจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ “ควอนตัม จากแมวพิศวง... สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์” ของ “บัญชา ธนบุญสมบัติ”, “ประวัติศาสตร์แมว : A HISTORY OF CATS” ของ “ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล”, “แม่ ฉัน และอัลไซเมอร์” ของ “ชลจร จันทรนาวี”,“ราษฎรปฏิวัติ : ชีวิตและความฝันใฝ่ของคนรุ่นใหม่สมัยคณะราษฎร” ของ “ณัฐพล ใจจริง” และ “เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย” ของ “นักรบ มูลมานัส”ขณะที่ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ชนะเลิศ “ฤดูฝูงผึ้งป่าอดอยาก” ของ “ณรงค์ชัย แสงอัคคี” และรองชนะเลิศอันดับ 1 “คำ | สาร | ภาพ” ของ “วรพจน์ ทรัพย์เมฆ” ทั้งนี้ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน หมวดนวนิยายขนาดสั้น และหมวดรวมเรื่องสั้นไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัลนายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเขียน และนักอ่านเสมอมา จนสามารถก้าวสู่ปีที่ 20 ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหนทางของการพัฒนาคน นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ สอดคล้องกับนโยบายของ ซีพี ออลล์ ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยผู้ชนะเลิศ "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินรางวัลครั้งที่ 20 นี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์เป็นประธานในการประชุมรับรองผลการตัดสิน พร้อมกับมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานเขียนระดับชั้นนำของประเทศร่วมคัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้นประกอบด้วย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทกวีนิพนธ์และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์, นายศักดา แซ่เอียว ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทการ์ตูนและรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน, นางชมัยภร บางคมบาง ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทนวนิยาย, นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์ ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทรวมเรื่องสั้น, รศ.สุพรรณี วราทร ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทวรรรณกรรมสำหรับเยาวชน และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนวนิยายขนาดสั้นและหมวดรวมเรื่องสั้น และนางสาวอรสม สุทธิสาคร ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทสารคดีสำหรับพิธีมอบโล่และรางวัลต่าง ๆ ในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 มีกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ศกนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานในพิธี