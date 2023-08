นายกฯ ชื่นชมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย TYC สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์ Soft Power

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (8 สิงหาคม 2566) เวลา 09.15 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai Youth Choir (TYC) จำนวน 54 คน เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อแสดงบทเพลงที่ชนะการแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “Bali International Choir Festival” โดยได้รับถ้วยรางวัล 1 ถ้วย เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ จากการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โอกาสนี้ คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย TYC ได้แสดงการขับร้องบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันและได้รับรางวัล 2 บทเพลง ได้แก่ เพลง Under the Sea ใช้แข่งขันประเภท Pop & Jazz และเพลงออเจ้า ให้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังอย่างไพเราะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้โอวาทและแสดงความชื่นชมยินดีและให้กำลังใจแก่คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ ในการแสดงศักยภาพการขับร้องประสานเสียงของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งการนำเสนอบทเพลง การแสดงออกด้วยกิริยา ท่าทาง การแต่งกายแบบไทย การนำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของความเป็นไทยนั้น ถือเป็นการแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความเจริญในด้านศิลปะ ที่ถ่ายทอดความงดงามผ่านท่วงทำนองการขับร้องและลวดลายบนผืนผ้า ถึงวัฒนธรรมไทยที่ภาคภูมิ อันเป็น Soft Power ที่แสดงสู่สายตาชาวโลก ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อสร้างอนาคตและครอบครัวที่ดี และเน้นย้ำให้ทุกคนรักษาความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบต่อถึงลูกหลานต่อไปทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir : TYC) มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และบุคลากรด้านขับร้องประสานเสียง ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความสามารถเล่นดนตรีอย่างน้อย 1 อย่าง ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็น Thailand Cultural Centre: Thailand Soft Power Space เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและจัดการแสดงคอนเสิร์ต อีกทั้งได้ส่งคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย Bandung Choral Society ซึ่งเป็นองค์กรหลักของอินโดนีเซียที่จัดกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 มีวงประสานเสียงเข้าร่วมประมาณ 90 วง จาก 14 ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน และสหรัฐอเมริกา โดย คณะ TYC ลงแข่งในสองประเภท คือ Pop & Jazz และ Mixed Youth และสร้างประวัติศาสตร์ คว้ารางวัลมาได้ถึง 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน คือ 2 เหรียญทอง จากรอบ Competition ได้แก่ Gold Medal และ Winner of Category ในประเภท Pop & Jazz และ Gold Medal ประเภท Mixed Youth และ 1 เหรียญทอง จากรอบ Championship คือ Gold Medal ประเภท Pop & Jazz และ 1 เหรียญเงิน ประเภท Mixed Youthเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 ส.ค. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทั้งนี้ก่อนการประชุม นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าพบนายกฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการโคล้านครอบครัว และกิจกรรมการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยนายกฯ ได้สวมเสื้อผ้ามูลมงคล ซึ่งเป็นผ้าที่ย้อมด้วยมูลวัวและได้สะพายย่ามผ้ามูลวัวโชว์สื่อพร้อมกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า อุดหนุนซื้อกันบ้างหรือเปล่า ขอให้อุดหนุนกันด้วย เป็นผ้าที่ทำมาจากมูลวัว ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้ทุกส่วนของวัวถือเป็นการเพิ่มมูลค่า นอกเนื่องนำไปทำเป็นอาหาร ปัจจุบันการเลี้ยงโคเราก็ทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งต้องเร่งผลผลิตออกมาให้มากขึ้นที่ปัจจุบันมีไม่พอจำหน่าย และขอให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงทุกๆ ด้านเพื่อให้ทุกคนเข้าถึง ซึ่งโครงการนี้จะสามารถแก้ปัญหาความยากจน ทำให้เกษตรกรมีรายได้และครอบครัวพ้นปัญหาความยากจนทุกอย่างต้องร่วมมือทั้งตัวเองและรัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ ได้ทักสื่ออย่างอารมณ์ดีว่า มีหลายคนไปอยู่เวทีในทางการเมือง ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านเมือง เพราะบ้านเมืองจะต้องไปต่อ ช่วยกันทำให้บ้านเมืองเดินหน้าจากนั้นนายกฯ ได้เข้าห้องสีเหลืองแล้วเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าไทยสีฟ้า เพื่อร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) จะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่พล.อ.ประยุทธ์ ยิ้มหวานและยักคิ้วให้สื่อพร้อมกล่าวว่า แล้วแต่ๆขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตอบคำถามสื่อเพียงสั้นๆ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม หลังกลุ่มทะลุวังบุกเข้าไปก่อกวนถึงที่พรรคเพื่อไทยว่า “ออกมาก่อน”ด้านสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และสส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลว่า คงไม่นาน ส่วนพรรครทสช.จะไปร่วมหรือไม่ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคทั้งนี้ในการประชุมครม.ไม่มีรัฐมนตรีลาประชุม สำหรับวาระการประชุมนั้น แบ่งเป็นเพื่อทราบ 2 เรื่อง เพื่อทราบไม่ทักท้วง 15 เรื่อง และวาระพิจารณา 7 เรื่อง