‘นายกสมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ ขอบคุณ สมอ. กำหนด มาตรฐานนวัตกรรม ‘ลูกบอลดับเพลิง’ เป็นกฎหมาย เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ

วันนี้(27 ก.ค.)นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง นวัตกรรมลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ได้รับการกำหนด เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นองค์กรมาตรฐานแห่งชาติของประเทศไทย สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง สมอ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศที่ควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมในหลายองค์กร เช่น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization (ISO)) คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ International Electrotechnical Commission (IEC) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum (IAF)) และ องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)) สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมอ. เป็นสมาชิกของ ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) รวมทั้ง ยังเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการมาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน (SCSC) ภายใต้องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุม Pacific Area Standards Congress (PASC) ประเทศไทยปฏิบัติตามแนวทางของ ISO เพื่อประสานมาตรฐานกับประเทศคู่ค้านายภณวัชร์นันท์ กล่าวต่อว่า โดยทาง สมอ.ได้ให้เหตุผลว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นอย่างมากก่อนสถานการณ์เพลิงไหม้ สําหรับ การป้องกันเพลิงไหม้และการขยายตัวของเปลวเพลิง ซึ่งผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ในการสนับสนุนในการเฝ้าระวังดับเพลิงและใช้ดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันและหยุดการขยายของเปลวเพลิงเบื้องต้น ก่อนการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในประเทศด้านการสนับสนุนในการเฝ้าระวังดับเพลิงและระงับอัคคีภัยอัตโนมัติ จึงเห็นควรให้กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ขึ้นและเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ตามกฎหมายเพื่อใช้งาน และ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 6751 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ลงประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 รวมทั้ง ทาง สมอ. ยังได้ กำหนดประเภทของเพลิง CLASS FIRE ใหม่ A ,B ,C ,F และ G แบบใช้ภายในอาคารและแบบติดตั้งในห้องเครื่องยนต์ หมายเลขมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.3413-2565 และกำหนดหมายเลขมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็น ICS 13.220.20 หมายถึงปกป้องสิ่งแวดล้อม. การป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ” จึงกลาย เป็นเครื่องดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ตามกฎหมาย ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ทำหน้าที่ ปกป้องสิ่งแวดล้อม. การป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย อัตโนมัติ ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน และ กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย“บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปรจำกัด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ELIDE FIRE extinguishing ball และเจ้าของลิขสิทธิ์การใช้งาน ได้รับการยอมรับและรับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น เหรียญทองเกียรตินิยม (Gold Medal with Mention) จากองค์กรยูเรก้า EUREKA กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ปี 2001 รางวัล New Millennium Award ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี 2003 รางวัล WIPO สำหรับนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมจากองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกในงานวันนักประดิษฐ์ครั้งที่ 1 (1st IIDC) กรุงเทพฯ ปี 2008 ได้รับชนะเลิศเหรียญทองรางวัลการประดิษฐ์ผลกระทบสูง, จากสภาวิจัยแห่งชาติประเทศไทย ในงานวันนักประดิษฐ์ครั้งที่ 2 (2nd IIDC) กรุงเทพฯ ปี 2009 อันดับ 1 ใน 100 นวัตกรรมยอดเยี่ยมของปี 2016 Top 100 awesome products for first half 2016 เป็นต้น โดยได้มีการพัฒนาและทำการทดสอบผ่าน มอก.3413-2565 และมีความสามารถ ดับเพลิงอัตโนมัติ ตาม ประเภทของไฟเป็น Classification of Fire ตามความสามารถของแต่ละรุ่น ได้แก่ TECHIDEAS ขนาด (6 In) ทดสอบมาตรฐาน ประเภทของไฟ Class 2-A Class 5-B Class 1-C (Class 2-F เพลิงไหม้ที่เพลิงอยู่ในช่วงขยายอย่างรวดเร็วและให้อุณหภูมิสูงสุด) Loving Care ขนาด (4 In) ทดสอบมาตรฐาน ประเภทของไฟ Class 1-A Class 2-B Class 1-C (Class 1-F เพลิงไหม้ที่เพลิงอยู่ในช่วงขยายอย่างรวดเร็วและให้อุณหภูมิสูงสุด) สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้แล้วปัจจุบัน ส่วน 2 โมเดล FULL Life savers ขนาด (6 In) ทดสอบมาตรฐาน ประเภทของไฟ Class 2-A Class 5-B Class 1-C (Class 2-F เพลิงไหม้ที่เพลิงอยู่ในช่วงขยายอย่างรวดเร็วและให้อุณหภูมิสูงสุด) และทดสอบมาตรฐาน Class 1- G จนกระทั้งได้รับความสามารถเฝ้าดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์ และ โมเดล Life savers ขนาด (4 In) ทดสอบมาตรฐาน ประเภทของไฟ Class 1-A Class 2-B Class 1-C (Class 1-F เพลิงไหม้ที่เพลิงอยู่ในช่วงขยายอย่างรวดเร็วและให้อุณหภูมิสูงสุด) และทดสอบมาตรฐาน Class 1- G ความสามารถเฝ้าดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์ อยู่ระหว่างการทดสอบแรงสั่นสะเทือน ซึ่งจะสามารถส่งมอบให้ ผู้แทนจำหน่ายเพื่อจำหน่ายได้ภายในเดือน ตุลาคม 2566 นี้” นายภณวัชร์นันท์กล่าวนายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน จากการที่ได้รับเกียรติ อนุมัติ ใช้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ Made in Thailand : MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563. มีผลบังคับใช้ 22 ธ.ค. 2563. ทำให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดซื้อได้ในราคามาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพื่อนำไปใช้ในสถานที่ราชการ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้กับชุมชนเมืองต่างๆ ทั้งนี้ โรงงานผู้ผลิตฯบริษัท อิไลด์ไฟร์บอล โปรจำกัด ได้ทำการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.3413-2565 และจัดการบริหารผ่านระบบ ISO 9001 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ที่สามารถดับเพลิงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายกับสถานประกอบกิจการ และคุณสมบัติพิเศษ ของลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติสามารถเฝ้าดับเพลิงตามจุดเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ 24/7 ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด ซึ่งในต่างประเทศ บริษัทโตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ โฮลดิงส์ อิงค์ หรือ TEPCO ได้ติดตั้ง ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ตามท่อบำรุงรักษาสายส่งพลังงานไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้ สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย ในประเทศเซเนกัล ในทวีปแอฟริกา ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ได้ทำหน้าที่เฝ้าดับเพลิงและช่วยระงับเหตุอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร เหตุเกิดภายในบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติ (SENELEC ) ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ และยังได้ดับเพลิงบนชั้น 11 ของโรงพยาบาลในประเทศตุรกี ภายใน 10 นาทีใช้ ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ 4 บอลช่วยให้ผู้ป่วยโรคปอดและหมอและพยาบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของโรงพยาบาลปลอดภัยจากอัคคีภัย 54 ชีวิต ที่ไหม้ในห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือของผู้ป่วยโรคปอด และยังมีหลายๆ กรณีที่ลูกบอลดับเพลิง ช่วยระงับยับยั้งความเสียหายจากอัคคีภัย โดยบริษัท อิไลด์ไฟร์ บอลโปร จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ขณะนี้เปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการเป็นผู้แทนจำหน่าย และ SME ต่างๆที่สนใจที่จะนำไปจำหน่ายตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ติดต่อขอรายละเอียดการสมัครได้ www.elidefire.com ไลน์ @elidefireofficial หรือ โทรด่วน : 080-651-5298 หรือ โทร (038) 414 184-5 ต่อ 21 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ และสามารถดูคลิปวีดีโอเบื้องต้นได้ที่ https://relink.asia/WGz4Y ซึ่งบริษัทฯ จะทำการจัดฝึกอบรมผู้แทนจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้