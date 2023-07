“สมศักดิ์ เจียม” ขยี้ “ทักษิณ” เป็นเหตุ “จตุพร” ฟันธงผิด “ชาญวิทย์” ยังฝัน “พิธา” นายกฯ “เทพมนตรี” ขอบคุณพี่โทนี่

หลักฐานเพียบ! “สมศักดิ์ เจียม” โยงข้อมูลหลายแหล่ง ประกอบ “โพสต์มดดำ” ขยี้ “ทักษิณ” อยู่เบื้องหลัง “จตุพร” ฟันธงผิดเรื่อง “สุชาติ” “ชาญวิทย์” ยังฝัน “พิธา” นั่งนายกฯ “เทพมนตรี” เย้ย จิ้งจกตุ๊กแกทัก น่ารู้ตัวแล้ว ขอบคุณพี่โทนี่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (5 ก.ค. 66) เพจเฟซบุ๊ก Somsak Jeamteerasakul ของ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ต้องหาคดี ม.112 ลี้ภัยในฝรั่งเศส โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่าทำไมคนจึงเชื่อว่าจตุพร “ผิด” เรื่องสุชาติเป็นประธานรัฐสภา?ผมแปลกใจที่คนเชื่อว่าจตุพรทาย “ผิด”ครับ ในแง่ที่คนที่ออกมากลายเป็นวันนอร์ ก็อาจจะเรียกว่า “ผิด”แต่การ “ผิด” นี้ เกิดจากการที่ทักษิณเปลี่ยนใจ ไม่เอาสุชาติในนาทีสุดท้ายและต้องโทรศัพท์ไปปลอบใจสุชาตินี่คือ หลักฐานว่าสุชาติยอม “เปลี่ยนใจ” นาทีสุดท้ายโพสต์ของลูกชายhttps://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7744705และhttps://www.youtube.com/watch?v=ty-1l-J1iS8นี่เป็นข้อมูลที่ว่าทักษิณโทรศัพท์ติดต่อผู้คนให้ยอมเปลี่ยนแผนhttps://www.facebook.com/insidethailand/videos/6469081976464422/“พูดกันตรงๆ พรรคประชาชาติเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละ”“.....ในพรรคก้าวไกลรู้ว่า พิธาไม่ได้หรอกตำแหน่งนายกฯ...”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก ชาญวิทย์ เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri ของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) โพสต์ข้อความระบุว่า“Congratulations Much appreciation ขอบคุณท่านวันนอร์+2 ที่มาเป็นคนกลาง เป็นกาวใจ ก้าวไกล - เพื่อไทยรวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย (อย่างเขียด) United we stand - Divided we fallครับ ถ้าได้วันนอร์ เป็นประธานสภา แล้วได้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรี เราคงพอมองเห็นแสงสว่าง ที่กลางอุโมงค์กันบ้าง So, Thailand = a land of compromise for the time being คุมอำนาจนิติบัญญัติ คุมอำนาจบริหารไว้ให้ได้ให้ดี แล้วเดินหน้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตย สร้างการเมืองใหม่ สร้าง change เพื่อชาติและราษฎรไทยครับคงไม่ง่าย แต่ politics is an art of the Possibles ครับ ด้วยความหวัง ด้วย hope เราก้อเหมือนมีปีก we have wings we, then, can fly แล้วเราก้อจะบินขึ้นไปๆ ครับ”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการประวัติศาสตร์อิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า“มีข่าวหนาหูมาก! จิ้งจกตุ๊กแกร้องระงมพิธา น่าจะรู้แล้วว่าตนเองไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมเองก็ยังรู้เลย เสียใจด้วยนะน้องขอบพระคุณพี่โทนี่ 555กลับเมืองไทยเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมครับ”